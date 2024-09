Rodger ferma con successo il terrificante sequel in un ritorno trionfale

Qualche tempo fa, Aaron Rodgers ha subito un grave strappo all'Achille durante il suo primo incontro casalingo con i New York Jets, ponendo così fine prematura alla sua stagione. Ora, è tornato allo stadio MetLife, dove si è verificato l'infortunio, e riesce a sconfiggere un avversario di lunga data.

I Jets hanno ottenuto una vittoria impressionante per 24-3 (14-3) contro i New England Patriots nella loro ultima partita casalinga della NFL. Questa vittoria ha posto fine alla striscia di otto sconfitte consecutive contro i Patriots allo stadio MetLife per i Jets e ha rappresentato la loro prima vittoria casalinga contro i loro rivali dal 2015.

Il ritorno di Rodgers allo stadio MetLife è stato fruttuoso. L'anno scorso, ha subito un infortunio al tendine d'Achille durante la sua unica apparizione casalinga con i Jets, che gli ha fatto perdere il resto della stagione. A 40 anni, essendo il giocatore più anziano della lega, Rodgers non ha mostrato alcun segno di infortunio questa volta. Il quarterback ha espresso i suoi sentimenti, dicendo: "È stata una serata straordinaria. Gli incitamenti del pubblico significavano molto per me. Mi sentivo in grande forma stasera". Ha completato 27 passaggi su 35 durante la partita.

Rodgers ha lanciato due touchdown contro i Patriots: uno nel primo quarto a Allen Lazard e un altro nel terzo quarto a Garrett Wilson, contribuendo a un vantaggio di 21-3 per i padroni di casa. Rodgers ha registrato un impressionante 281 yard passaggi in totale, e i Jets hanno segnato un touchdown nel secondo quarto grazie a Breece Hall.

Dall'altra parte del campo, il quarterback dei Patriots Jacoby Brissett ha passato una brutta serata. Ha dovuto affrontare cinque placcaggi da parte della difesa potente dei Jets e ha avanzato solo di 98 yard. Tardi nel quarto quarto, Brissett è stato sostituito dal nuovo arrivato Drake Maye. I Patriots hanno subito la loro seconda sconfitta della stagione, mentre i Jets hanno festeggiato la loro seconda vittoria nella loro terza partita.

Il trionfale ritorno di Rodgers allo stadio MetLife è stato in parte alimentato dalla sua passione per il football americano. Nonostante l'infortunio che ha subito durante una partita di football americano con i Jets, ha dimostrato ancora una volta il suo valore sullo stesso campo.

