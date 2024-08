Rod Stewart nega le accuse di problemi coniugali.

Rod Stewart preferisce LA all'Inghilterra, causando confusione riguardo gli alloggi di Penny Lancaster? Il musicista smentisce i pettegolezzi che mettono a dura prova il suo matrimonio su Instagram.

Secondo i gossip, il matrimonio tra Rod Stewart e Penny Lancaster sta affrontando difficoltà a causa delle loro divergenze su dove stabilirsi. Ora, il cantante 79enne ha deciso di parlare su Instagram, smentendo tali voci di controversia. "Penny e io non siamo mai stati più innamorati dopo 27 bellissimi anni insieme", afferma sul suo account Instagram.

Per chiarire le cose, Stewart scrive i suoi pensieri in un post personale su Instagram. "Volevo solo mettere fine a questi pettegolezzi", inizia. "Non c'è alcuna tensione tra Penny e me, e nessun litigio riguardo al trasferirsi in Inghilterra o a LA, anzi". apparentemente, la coppia, che si è sposata nel 2007, sta lottando per decidere se e quando trasferirsi permanentemente da LA all'Inghilterra. Tuttavia, secondo Stewart, non è così semplice.

Stewart spiega la loro situazione: "Siamo tornati al nostro amato Regno Unito lo scorso anno in modo permanente, ma siamo fortunati ad avere case in diverse location che adoriamo visitare. In precedenza, pensavamo che sarebbe stato saggio vendere la nostra proprietà di LA, ma dopo aver trascorso un'estate fantastica lì con la nostra famiglia e gli amici [...], abbiamo capito che aveva senso tenere la nostra casa di LA".

"Nessuna discordia"

In precedenza, il nativo inglese ha rivelato la sua intenzione di fare dell'Inghilterra la sua residenza principale e vendere la sua proprietà di LA. Recentemente, il tabloid britannico "Daily Mail" ha riferito che ora si rifiuta di rinunciare alla sua proprietà di LA. "Sono bloccati e Penny è furiosa che Rod abbia rinnegato la sua promessa. Al momento, si tratta solo di salvare il loro matrimonio", ha alimentato queste speculazioni una fonte anonima.

In sintesi, Stewart sottolinea che lui e sua moglie Penny, 53 anni, non sono mai stati più vicini. "Credetemi... Non c'è alcun dissidio nel nostro rapporto". Si congeda identificandosi come "Rod, un uomo veramente felice".

Il divertimento offerto da Rod Stewart su Instagram aiuta a chiarire i falsi pettegolezzi sulla sua relazione con Penny Lancaster. La disputa della coppia riguardo al trasferimento non sta causando alcuna discordia nel loro matrimonio di 27 anni, come dichiarato da Stewart nel suo post su Instagram.

