- Rocco e Jimi Blue adornano l'ingresso del corredo rosso

Uwe Ochsenknecht (68) ha avuto i suoi due figli, Rocco Stark (38) nato da una relazione con l'artista Rosana della Porta, e Jimi Blue Ochsenknecht (32) con la sua ex moglie, Natascha Ochsenknecht (60), al suo fianco per la prima del suo film commedia "L'ironia della vita" a Monaco di Baviera il 3 settembre. Rocco e Jimi Blue non sono in buoni rapporti con i loro fratellastri, Wilson Gonzalez (34) e Cheyenne (24), ma sono apparsi cordiali all'evento, guardando foto insieme e condividendo battute. Jimi Blue ha mostrato il suo sostegno al padre su Instagram, promuovendo il film e inviando un'emoji a forma di mano con il cuore.

Prima dell'evento, Uwe ha posato con la sua attuale moglie, Kirsten "Kiki", che ha sposato nel 2017. La loro relazione sembra essere forte, nonostante le dinamiche tumultuose tra i fratelli e la madre. In un'intervista a "Stern", Uwe ha affrontato l'interesse del pubblico per la sua famiglia, dicendo che è "parte del gioco" che le vite dei suoi figli siano spesso sotto scrutinio. Incoraggia i suoi figli a vivere di conseguenza se vogliono evitare l'attenzione dei media.

Natascha, Wilson Gonzalez, Cheyenne e persino Jimi Blue sono stati un tempo parte del loro reality show "Diese Ochsenknechts". Rocco ha guadagnato notorietà per la sua partecipazione a RTL Dschungelcamp nel 2012 e per la sua relazione di un anno con la collega Kim Gloss (32), che ha portato alla nascita di una figlia. Dopo diverse apparizioni in TV, ha scelto un approccio più tranquillo negli ultimi anni.

Uwe, however, ha ammesso a "Stern" che si sente a disagio quando nessuno si interessa a lui. Nonostante la sua natura riservata, mantiene un certo livello di privacy nella sua vita personale.

Riguardo alla famiglia Ochsenknecht, hanno acquisito una certa fama grazie al loro reality show, "Diese Ochsenknechts", che è andato in onda su Vox.

