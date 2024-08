- Robot per impianti idrici nel parco del castello di Pillnitz

Nel parco del Castello di Pillnitz, un robot inizierà presto a innaffiare le piante, in particolare quelle in vaso. Negli ultimi due anni e mezzo, i ricercatori dell'Università Tecnica di Dresda hanno sviluppato un prototipo di robot innaffiatore semi-automatico. Sarà dimostrato per la prima volta al pubblico il 28 agosto, secondo i Palazzi, Castelli e Giardini dello Stato Sassone (SBG).

Il robot, grazie alla sua natura semi-automatica, può svolgere autonomamente determinati compiti, ma un giardiniere sarà sempre presente, ha dichiarato la portavoce dell'SBG Anita Radicke. È ancora in corso la ricerca di un nome per il robot e le proposte possono essere inviate entro il 17 settembre.

Misure contro il cambiamento climatico nei giardini storici

I Palazzi, Castelli e Giardini dello Stato Sassone sono coinvolti nel progetto "Cambiamento climatico nei giardini storici" dal 2022, finanziato dal Ministero federale per l'edilizia, lo sviluppo urbano e l'edilizia. Il progetto mira a mitigare gli effetti del cambiamento climatico sui paesaggi storici dei parchi e dei giardini, che affrontano sfide uniche in quanto importanti siti culturali. Lo sviluppo del robot innaffiatore è un elemento chiave di questo progetto.

Due enormi faggi rossi che un tempo dominavano il paesaggio del Parco di Pillnitz e attiravano l'attenzione dei visitatori fino al 2021 sono ora un ammonimento netto del cambiamento climatico. Uno dei trees, piantato nel 1895, è morto a causa della siccità e ha dovuto essere abbattuto. Il suo tronco ora serve come monumento alle conseguenze del cambiamento climatico. Un piccolo geneticamente identico è attualmente in cura in un vivaio e verrà piantato nello stesso punto tra qualche anno.

L'autorità dei Palazzi e dei Giardini dello Stato Sassone teme per il patrimonio arboreo dei suoi parchi storici a causa della prolungata siccità. "Ci troviamo di fronte alla più grande minaccia esistenziale per i nostri paesaggi storici dei parchi. Se il clima continuerà a svilupparsi come negli ultimi anni, i monumenti dei giardini che sono cresciuti nel corso dei secoli non saranno conservati nella loro forma attuale", ha dichiarato il direttore di Schlossland Christian Striefler due anni fa. Come contromisure a breve termine, gli alberi sono stati innaffiati più intensamente e alcuni faggi sono stati protetti dalle scottature solari coprendo i loro tronchi e rami con teli ombreggianti.

