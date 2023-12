La storia in evidenza

Roborace rivela il progetto di un'innovativa "Robocar" dotata di intelligenza artificiale

La "Robocar" è stata costruita in meno di un anno

20 auto in programma per competere in pista

L'auto senza guidatore ha una velocità massima di 200 miglia orarie

Roborace, la serie di corse proposte per le auto robot, ha rivelato il progetto di quella che, secondo l'azienda, è la prima auto da corsa elettrica senza conducente al mondo.

La "Robocar" è stata costruita in meno di un anno e i suoi creatori sono convinti che il design futuristico contribuirà a rendere la guida più pulita e sicura, sia in pista che nelle strade cittadine.

L'auto sarà uno dei 20 veicoli identici che gareggeranno nella serie Roborace, il cui inizio è previsto per la fine dell'anno.

Le Robocar gareggeranno sulla stessa pista utilizzata dalla Formula E, il campionato mondiale completamente elettrico.

"Roborace apre una nuova dimensione in cui il motorsport come lo conosciamo incontra l'inarrestabile ascesa dell'intelligenza artificiale", ha dichiarato in un comunicato Daniel Simon, chief design officer di Roborace.

Simon, nato in Germania, ha già creato veicoli per i blockbuster di Hollywood, tra cui "Tron Legacy" e "Oblivion".

Roborace

Svelata la Robocar

Una "gara spaziale" automobilistica

La tecnologia AI autonoma che alimenta il progetto ha già completato con successo due prove su pista.

Lo scorso novembre, in Marocco, un prototipo, Devbot #1, ha percorso diversi giri del circuito Moulay El Hassan in vista del Marrakech ePrix di Formula E.

Il mese scorso, Roborace ha provato due veicoli in pista insieme per la prima volta.

"Quello che stiamo facendo è all'avanguardia della tecnologia in questo momento", ha dichiarato Justin Cooke di Roborace alla CNN lo scorso novembre dopo il debutto in pista dell'auto.

"Ci sono due o tre tipi di gare spaziali, se vogliamo: alcuni stanno andando su Marte, noi stiamo sviluppando auto robotiche e penso che sia probabilmente uno degli spazi più eccitanti, se non il più eccitante al mondo in questo momento".

La vettura, costruita prevalentemente in fibra di carbonio, pesa 975 chili e misura poco meno di cinque metri di lunghezza.

Quattro motori da 300 kilowatt alimentati da una batteria da 540 kilowatt spingeranno l'auto a velocità superiori alle 200 miglia orarie (320 km/h).

La Formula E torna con l'ePrix del Messico, quarta prova del campionato mondiale 2016/17, il 1° aprile.

Fonte: edition.cnn.com