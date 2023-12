Notizie salienti

Roborace: Lucas di Grassi campione di auto da corsa autonoma

Il campione di Formula E Lucas di Grassi è il nuovo CEO di Roborace

Di Grassi spera che Roborace costruisca la fiducia del pubblico nelle auto autonome

Consegnare il controllo a un computer è una prospettiva che spaventa la maggior parte degli automobilisti - tre quarti degli americani si sentono a disagio nel guidare un'auto autonoma, secondo un recente sondaggio - ma i creatori dell'auto Roborace sperano di far cambiare idea e di far girare la testa a qualcuno.

"Roborace non è un'auto, Roborace è una piattaforma per promuovere le tecnologie autonome", afferma il campione in carica di Formula E e nuovo CEO di Roborace, Lucas di Grassi.

"Abbiamo bisogno, all'interno del motorsport, di un'auto per mostrare questa tecnologia e allo stesso tempo educare il pubblico a fidarsi di questa tecnologia".

LEGGI: L'auto di Roborace debutta in pista

Un prototipo di auto, il "Devbot", ha fatto il suo debutto in pista durante un weekend di gara di Formula E lo scorso novembre a Marrakesh, mentre la prima versione dell'auto Roborace ha avuto la sua prima uscita in pista all'ePrix di Parigi a maggio.

Gli organizzatori affermano che "svilupperanno un formato flessibile per la competizione" per la prossima stagione 2017-18.

Il complesso di apparecchiature di rilevamento comprende telecamere, radar e LIDAR.

"Con la Roborace vogliamo inserire queste tecnologie in un ambiente chiuso e andare oltre i confini del motorsport", ha dichiarato di Grassi.

"Il motorsport sarà sempre incentrato su chi è il miglior pilota, ma la tecnologia deve evolversi, quindi è per questo che abbiamo creato Roborace: non per competere contro i normali piloti, ma per creare un altro ramo del motorsport".

Quattro nuove città nella quarta stagione

Di Grassi inizierà la sua difesa del titolo a Hong Kong il 2 dicembre. La nuova stagione prevede 14 gare in 11 città.

Visita CNN.com/motorsport per ulteriori notizie e approfondimenti

"Nella quarta stagione ci sono molte novità", ha dichiarato il CEO della Formula E Alejandro Agag.

"Abbiamo quattro nuove città. Andremo a Santiago del Cile, a San Paolo, a Roma, a Zurigo... è una grande espansione".

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com