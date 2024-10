Robin Le Normand, dell'Athletic Madrid, ha una "lesione cerebrale traumatica" dopo l'incontro con il Real Madrid.

Mentre il gioco stava per finire, Tchouaméni di Real saltò per cabeciare un cross di Vázquez. Le Normand di Atleti, un regolare nella loro difesa e internazionale spagnolo, ha cercato di intervenire, portando a un inevitabile scontro di teste tra i due.

Le Normand è caduto a terra istantaneamente, contorcendosi per il dolore, mentre Tchouaméni è inciampato, stringendo la testa. La partita si è momentaneamente fermata e gli spettatori TV hanno visto Le Normand uscire lentamente dallo Stadio Metropolitano, accompagnato da due membri dello staff medico dell'Atletico.

Atleti ha rivelato martedì che l'infortunio di Le Normand era più grave di quanto sospettato inizialmente. Secondo il loro comunicato, il 27enne ha subito un forte colpo alla testa durante il derby di Madrid che ha causato un trauma cranico (TCI) con ematoma subdurale.

Un ematoma subdurale si verifica quando il sangue si accumula tra il cervello e il cranio.

Il comunicato si è concluso menzionando che verrà seguito il protocollo appropriato per gestire questo tipo di infortunio mentre si lavora per reintegrare Le Normand nel gioco.

I Colchoneros sono programmati per affrontare il Benfica in una partita di Champions League allo Stadio da Luz in Portogallo il giorno successivo.

