Roberts mette in guardia dall'IA che "disumanizza la legge" nella relazione di fine anno, ma evita le controversie legali di Trump, la riforma etica della Corte Suprema

"L'intelligenza artificiale ha ovviamente un grande potenziale per aumentare drasticamente l'accesso alle informazioni chiave per gli avvocati e i non avvocati. Ma altrettanto ovviamente rischia di invadere gli interessi della privacy e di disumanizzare la legge", ha scritto Roberts.

Il presidente della Corte Suprema ha dedicato gran parte delle 13 pagine della sua relazione di fine anno a illustrare come le nuove tecnologie abbiano apportato cambiamenti positivi al sistema giudiziario federale nel corso degli anni. Ma ha evitato di affrontare il tema di come la Corte sia stata recentemente spinta in due importanti controversie che coinvolgono l'ex presidente Donald Trump, così come le questioni di etica e trasparenza che hanno afflitto la Corte per gran parte dell'anno, portando i nove giudici ad annunciare un nuovo codice di condotta il mese scorso.

Roberts ha invece presentato l'IA come "la questione più importante per l'intero sistema giudiziario federale". La tecnologia, ha scritto Roberts, "richiede cautela e umiltà".

Roberts ha riconosciuto che l'IA potrebbe contribuire a rendere i tribunali più accessibili, soprattutto per le persone che potrebbero non avere le risorse per assumere un avvocato. "Questi strumenti hanno il potenziale per attenuare lo squilibrio tra le risorse disponibili e le necessità urgenti del nostro sistema giudiziario", ha scritto.

Ma è apparso diffidente nei confronti di un'adozione generalizzata della tecnologia nei tribunali, osservando che "gli studi mostrano una persistente percezione pubblica di un "divario di equità tra uomo e IA", che riflette l'idea che le sentenze umane, pur con tutti i loro difetti, siano più giuste di qualsiasi cosa venga emessa dalla macchina".

Roberts ha anche sottolineato un difetto di un importante strumento di IA che, a suo dire, ha fatto sì che "gli avvocati che utilizzano l'applicazione presentassero memorie con citazioni di casi inesistenti". (Sempre una cattiva idea)".

Il presidente della Corte Suprema ha dichiarato di accogliere con favore i prossimi sforzi della Judicial Conference - l'organo decisionale dei tribunali federali - per esaminare gli "usi appropriati dell'IA nelle controversie".

"Prevedo che i giudici umani resteranno in circolazione per un po'", ha scritto Roberts. "Ma con altrettanta sicurezza prevedo che il lavoro giudiziario - in particolare a livello processuale - sarà significativamente influenzato dall'IA".

Il rapporto di fine anno ha anche evidenziato le principali statistiche sulla casistica gestita dalla Corte Suprema durante il mandato precedente. Il numero di cause presentate all'Alta Corte è diminuito del 15% rispetto al mandato del 2021, mentre lo scorso mandato sono stati discussi davanti ai giudici 68 casi, due in meno rispetto al mandato del 2021.

