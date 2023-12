La storia in evidenza

Robert Kubica: Torna sulla griglia di partenza della Formula 1 otto anni dopo la tragedia sfiorata

Kubica ha lottato per la sua vita e poi per l'uso della mano dopo il terribile incidente di rally del 2011

Ora è pronto per la sua prima gara di Formula 1 in 139 gran premi all'apertura della stagione in Australia

Il pilota della Williams descrive lo straziante incidente come un "momento che ha cambiato la sua vita".

Il rumore di vetri rotti e di metallo stridente quando ha perso il controllo alla guida di un'auto da rally alla vigilia della stagione 2011 di F1 e si è schiantato contro una barriera stradale.

Una lotta per la vita che si è ridotta a una lotta per conservare la mano destra e infine a una lotta per tornare in F1, cosa a cui aveva rinunciato tempo fa, per poi ritrovarsi di nuovo sulla griglia di partenza del Gran Premio d'Australia di domenica, 139 gare dopo l'ultima.

Ma il polacco non ha mai pensato che anche solo il fatto di essere sulla griglia di partenza, a prescindere dalla sua competitività, sia una favola.

"No, ho solo fatto quello che dovevo fare per ottenere questo risultato", ha detto alla CNN durante l'ultimo test pre-stagionale a Barcellona. "Non c'è molto tempo e spazio per le emozioni. Non è una favola ma una nuova sfida, una delle più difficili della mia vita. Cercherò di fare del mio meglio e vediamo cosa succederà".

Il ritorno è stato lento e doloroso, sia fisicamente che mentalmente: il corpo si sta riprendendo da una litania di lesioni, non solo il braccio parzialmente amputato ma anche le fratture multiple subite nell'incidente ad alta velocità.

E c'è stata anche una ricostruzione mentale, prima di tutto per venire a patti con l'accettazione che la sua carriera in F1 era finita, almeno inizialmente.

"Come pilota, tutto quello che fai è per arrivare alla Formula 1 e un giorno finisce", ha detto, ammettendo che a volte è stata dura da sopportare mentre il circo della F1 continuava senza sosta.

Ma sa che l'incidente avrebbe potuto avere un esito infinitamente più drammatico. Kubica ha un'inclinazione per le battute autoironiche, e il suo breve riassunto di dove si trova ora è semplicemente che "poteva andare peggio, sono ancora qui, no?".

Un momento che cambia la vita

L'incidente ha cambiato la sua vita più della semplice capacità di girare il volante delle auto più tecnologicamente avanzate del motorsport. La sua mano e il suo braccio sono notevolmente diminuiti nella loro capacità di movimento.

Ha rivissuto l'incidente innumerevoli volte nella sua testa e in una miriade di interviste, e comprensibilmente preferisce guardare avanti piuttosto che riflettere.

Dell'incidente, in cui i vigili del fuoco hanno impiegato più di un'ora per liberarlo, a poche settimane dall'inizio della stagione 2011 e con la Ferrari che faceva domande sul suo futuro oltre quella stagione, ha detto: "Me lo ricordo molto bene.

"È stato un momento che mi ha cambiato la vita, purtroppo in modo negativo, ma non ci penso più. Penso solo a quello che posso ottenere ora. Non penso tanto al futuro, ma al giorno per giorno".

La rinascita di Kubica - unita a quella del team Williams, un tempo dominante, per il quale sta correndo dopo la stagione nadir del 2018 - sarebbe, nonostante la reticenza del polacco, la favola definitiva.

Ma allo stesso modo è realista rispetto alle difficoltà pre-stagionali della squadra, al fatto che la macchina non era pronta e ha saltato i primi tre giorni di test.

"Non è l'ideale, ma tutti in fabbrica hanno il loro lavoro da fare e io posso solo preoccuparmi del mio", ha detto. "Speriamo di aver perso solo tre giorni di test e che non si tratti di un problema più grave. Certo, arrivare alla prima gara in queste condizioni non è l'ideale".

Si potrebbe sostenere che Kubica, il suo quotato compagno di squadra esordiente George Russell e la squadra avessero bisogno di tutto il tempo possibile al volante in vista di Melbourne.

Ma continuando a trattare con diplomazia il contrattempo, il 34enne ha commentato l'inizio ritardato dei test: "È meglio che sia successo ora e non dobbiamo più pensarci. È un peccato perché si vuole iniziare la stagione senza problemi e avremmo potuto avere vita più facile, ma voglio solo aiutare la squadra in qualsiasi modo possibile".

La sfida più grande della mia carriera

Per sua stessa ammissione, la Williams "non lotterà per i punti in Australia" ma, in un certo senso, Kubica è semplicemente felice di essere tornato.

Ha l'ambizione di emulare la sua unica vittoria in un gran premio in Canada nel 2008, in una gara dove un anno prima aveva subito l'altro incidente più drammatico della sua carriera, dopo aver toccato una barriera a 300 km/h.

"Sicuramente è una vittoria per me tornare", ha ammesso. "È una nuova sfida che in realtà è piuttosto grande, forse la più grande della mia carriera. È come se fossi di nuovo un debuttante".

Ha idea di come si sentirà sulla griglia di partenza prima dello spegnimento dei semafori e se sarà nervoso? "È una bella domanda e non lo so. È impossibile fare previsioni, ma spero che ci siano abbastanza cose su cui concentrarmi".

La Williams non ha dubbi sulle sue capacità. Quando ha effettuato i test per la squadra senza essere esperto, si dice che sia stato più veloce sia di Sergey Sirotkin che di Lance Stroll, i piloti della squadra nel 2018 che hanno vantato centinaia di ore e di giri al volante in confronto.

Il suo ritorno è stato accolto con calore dai suoi ex rivali in pista, tra cui il cinque volte campione del mondo Lewis Hamilton, che ha definito Kubica "speciale".

Kubica ha respinto tali elogi: "Non credo che nessuno mi guardi, tutti gli altri sono concentrati sulla loro gara e sui loro rivali. Per me, ho la possibilità di correre in F1, una possibilità che non pensavo di avere. La mia storia dimostra che non bisogna mai dire mai".

