Robert Kubica: "Sono felice di tornare su una F1".

Kubica torna su una vettura di F1 dopo sei anni di assenza

La pole ha partecipato al Festival della velocità di Goodwood

Ma con due uscite nell'arco di quattro settimane - un test privato con il team Renault F1 a Valencia a giugno seguito da un'apparizione al Goodwood Festival of Speed lo scorso fine settimana - le speranze che il polacco possa fare un ritorno shock al vertice del motorsport sono in aumento.

Giovedì la Renault ha confermato che Kubica, 32 anni, parteciperà a un secondo test "per valutare le sue capacità di tornare ai massimi livelli di competizione", ha dichiarato la scuderia francese in un comunicato.

Il test si svolgerà sul circuito francese Paul Ricard - sede del Gran Premio di Francia 2018 - in una data ancora imprecisata.

La carriera di Kubica in F1 è stata interrotta a seguito di un grave incidente di rally nel febbraio 2011 che gli ha reso necessaria una parziale amputazione dell'avambraccio destro.

"Ovviamente ho delle limitazioni con il mio corpo, con il mio braccio, ma ho avuto un ottimo feeling e un ottimo feedback a Valencia", ha detto Kubica alla CNN a Goodwood.

"Non sapevamo cosa aspettarci. Ero lontano da una vettura di F1 da sei anni, ma le sensazioni che ho provato sono state molto, molto promettenti e sono rimasto molto sorpreso di come le cose siano andate bene", ha aggiunto.

"Ci sono state molte emozioni. La cosa più importante è che sono salito in macchina e mi sono sentito molto a mio agio e che ho raggiunto un buon livello molto, molto velocemente".

"Sono felice di essere tornato su una vettura di F1".

Un talento enorme

Parlando con i giornalisti a Goodwood, Kubica ha detto che ora valuta le sue possibilità di tornare in F1 all'80-90%, ma resta da vedere cosa significhi esattamente "ritorno".

"Il recente test ha dimostrato che non ha perso la sua voglia di vincere o il suo feeling con la macchina", ha dichiarato alla CNN il giornalista veterano di F1 Maurice Hamilton.

Il pensiero che la Renault gli stia facendo fare un altro test gli ha fatto pensare che c'è una buona possibilità di essere in F1".

"Cosa significhi essere in F1 non è chiaro: potrebbe essere che faccia dei test per loro, nei quali sarebbe davvero molto bravo.

"Se sarà un pilota? Non lo escludo, ma dovranno pensarci a lungo, data la sua età e la F1 è il massimo: ti confronti con i migliori al mondo e devi essere al 100%". Ci sono ancora alcuni punti interrogativi".

Kubica ha trascorso cinque anni in F1, quattro nel team Sauber prima di passare alla Renault nel 2010. In tutto, ha corso 76 volte, è salito sul podio 12 volte e ha vinto la sua prima gara al Gran Premio del Canada del 2008, 12 mesi dopo il terribile incidente di Montreal.

Gli appassionati di motorsport nutrono un grande affetto per Kubica e Hamilton ne parla in modo entusiasta, sia come pilota che come uomo.

"Non c'è un lato di lui - non è mai stato un politico, ha solo continuato a correre. Credo che la gente lo apprezzi perché è un ragazzo modesto e umile con un talento enorme", ha detto Hamilton.

"La tragedia di Kubica è che il suo potenziale era enorme ed era fantastico, uno dei ragazzi più dotati.

"Aveva l'abilità naturale che hanno i Lewis Hamilton di questo mondo: l'affinità con la macchina... riusciva a farla parlare. Aveva questo incredibile talento che è molto difficile da definire, ma si vedeva".

Durante la recente apparizione di Kubica a Goodwood c'erano lunghe code per autografi e selfie con il polacco.

"Sicuramente sono molto sorpreso di quanta gente mi segue", ha detto.

"Sono stato fuori dalla Formula Uno per molti anni, ma spero che si ricordino di alcune delle mie buone guide del passato e apprezzo il loro sostegno".

Qualunque sia il futuro, che sia su un'auto da rally o di nuovo sulla griglia di partenza della F1, Kubica sarà sempre tenuto in grande considerazione da fan e colleghi.

"Il team Renault lo amava", ha detto Hamilton a proposito dell'unica stagione di Kubica con la squadra francese nel 2010. "A: perché era veloce, B: perché il suo feedback era straordinario e C: non li ha mai delusi".

Fonte: edition.cnn.com