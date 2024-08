- Robert Kennedy Jr. cerca un potenziale aiuto per Trump, potenzialmente una minaccia per le sue prospettive elettorali.

Era chiaro come il sole: lo scorso venerdì, Robert F. Kennedy Jr. ha rinunciato pubblicamente alla sua candidatura alla presidenza degli Stati Uniti e ha sostenuto pubblicamente l'ex rivale Donald Trump. Tuttavia, alcuni stati stanno ostacolando questo cambiamento di scena. Ora, la vittoria finale di Trump è in pericolo.

La corsa serrata e il complesso processo elettorale degli Stati Uniti sono i principali colpevoli. Poiché i residenti degli Stati Uniti non eleggono direttamente il loro presidente, ma invece eleggono gli elettori del loro stato, ogni voto ha un peso significativo negli stati contestati. Per aiutare Trump, Kennedy ha una strategia unica: desidera essere cancellato dalle schede elettorali, cosa che ha menzionato durante il suo annuncio di ritiro. I suoi sostenitori dovrebbero essere in grado di votare per lui solo negli stati in cui il risultato è indiscutibile. Purtroppo, questa eliminazione non è così semplice come potrebbe sembrare.

Robert F. Kennedy Jr.: Il pretendente riluttante

Le commissioni elettorali del Michigan e del Wisconsin hanno entrambe respinto la richiesta di Kennedy. Un portavoce del segretario di stato del Michigan ha informato "NBC" che "I candidati dei partiti minori non possono fare rimuovere i loro nomi dalle schede elettorali". Pertanto, il suo nome rimarrà sulla scheda elettorale nelle elezioni di novembre.

La commissione elettorale del Wisconsin ha votato anche contro la richiesta di Kennedy. La presidente della commissione Ann Jacobs ha spiegato: "Chiunque abbia presentato i documenti di nomina e sia idoneo non può rinunciare alla nomina", letteralmente secondo i regolamenti. "Sembra strano, ma non abbiamo margine di manovra qui".

Non è stata presa alcuna decisione in North Carolina. Tuttavia, poiché le schede elettorali lì sono già state stampate, è improbabile che il nome di Kennedy venga cancellato.

Donald Trump: Leadership in bilico

L'impatto che il nome di Kennedy sulla scheda elettorale potrebbe avere è evidenziato dagli ultimi sondaggi. La compilation di Nate Silver di tutti i sondaggi del giovedì ha rivelato che la differenza tra il candidato democratico Kamala Harris e Donald Trump era solo del 2,5 percento - a favore di Harris. Se Kennedy non fosse sulla scheda elettorale, Trump ne trarrebbe il maggiore beneficio, secondo i sondaggi - soprattutto negli stati chiave oscillanti. In un sondaggio condotto da "The Hill", Harris attualmente guida Trump di 4,3 punti percentuali nel Wisconsin. Esattamente questo numero di votanti voterebbe anche per Kennedy se fosse un'alternativa, secondo il sondaggio. Se non lo fosse, il vantaggio di Harris si ridurrebbe significativamente, portando il suo vantaggio a soli 3 punti sul candidato repubblicano.

La situazione è simile nel Michigan: qui, Harris guida di soli 3 punti percentuali, con il 5 percento dei votanti che preferisce Kennedy. Se Kennedy non fosse un'opzione, il vantaggio di Harris si ridurrebbe a 2,3 punti percentuali.

L'impatto che questi minuscoli punti potrebbero avere è stato evidente nelle ultime elezioni presidenziali degli Stati Uniti: Joe Biden ha vinto il Wisconsin nel 2020 con un margine dell'1,63 percento - dopo che Donald Trump aveva sconfitto Hillary Clinton lì per lo 0,77 percento nel 2016. Tuttavia, i sondaggi in entrambi i casi avevano previsto candidati democratici più forti. Anche se solo una piccola frazione dei seguaci di Kennedy votasse per il candidato ritirato invece che per Trump, potrebbe fare la differenza alla fine.

