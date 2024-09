Robert Habeck preferisce non nascondere.

Lo stato attuale dell'economia tedesca è al di sotto delle aspettative, con numerosi problemi tra cui una flessione economica, costi energetici in aumento e scarsità di manodopera. Il Ministro federale dell'Economia Habeck sta indagando attivamente su questi problemi e sta proponendo possibili soluzioni.

Una vasta officina è animata dal lavoro di saldatura, mentre si sta completando la costruzione della prossima nave da crociera per Meyer Werft entro l'anno successivo. Nonostante un elenco degli ordini completo, il cantiere si è trovato in difficoltà finanziarie e ha potuto risollevarsi grazie al finanziamento governativo sia a livello federale che dello stato della Bassa Sassonia.

Il Ministro federale dell'Economia Robert Habeck, con un casco bianco, si trova all'ingresso della fabbrica a Papenburg durante il suo tour dell'azienda. Egli sottolinea l'importanza dell'operazione di salvataggio per la Germania nel suo insieme, sostenendo che il paese mantiene ancora un vantaggio competitivo nel mercato globale della costruzione di navi da crociera, con pochi settori ancora intatti dalla concorrenza asiatica. Scherzosamente, si riferisce al Ministro dell'Economia della Bassa Sassonia, Olaf Lies, come a un co-proprietario. Lies condivide un punto di vista ottimistico sulla situazione.

Settori "dove c'è il caldo"

Tuttavia, questo ottimismo non è condiviso in diversi settori dell'economia. Le associazioni imprenditoriali descrivono l'atmosfera come austera, poiché le aziende sono riluttanti a investire. Le ragioni di ciò sono: recessione, costi energetici esorbitanti, burocrazia eccessiva, scarsità di manodopera, insoddisfazione per la coalizione del semaforo.

Dopo una conversazione con le piccole e medie imprese (PMI) a Rheine, nella Renania Settentrionale-Vestfalia, Habeck ha ammesso di apprezzare la trasparenza sulla sua "Tournée del Nord-Ovest".

Lo scopo di questo viaggio è visitare industrie considerate "dove c'è veramente il caldo" - dandogli accesso diretto alle questioni fondamentali e lavorando sulle loro soluzioni. "È diverso quando sei sul posto - impegnato in discussioni con i dipendenti, la direzione e i sindacati, guardarli negli occhi, osservare l'ambiente, capire i profumi e le sensazioni del pavimento della fabbrica. Una soluzione è stata trovata per Meyer Werft."

Habeck cerca sollievo

Anche se il problema di Meyer Werft è stato risolto, ci sono ancora sfide importanti da affrontare. Al mattino, Habeck ha visitato la Georgsmarienhütte Holding GmbH (GMH), dove la conversazione si è concentrata sui costi dell'elettricità esorbitanti. L'industria siderurgica, essendo uno dei maggiori emettitori di CO2, sta affrontando una transizione costosa all'idrogeno e all'elettricità verde come parte della svolta a basse emissioni di carbonio rispetto al carbone e al gas naturale. Tuttavia, il settore siderurgico tedesco sta lottando con un'economia debole, la concorrenza a basso costo principalmente dall'Asia e i costi energetici in aumento. In questo contesto, Habeck ha proposto di alleggerire le tariffe di rete dell'industria ad alto costo e, di conseguenza, i prezzi dell'elettricità.

Inoltre, i sussidi statali per le tariffe di rete sono stati ridotti a causa delle ristrettezze finanziarie, così come il finanziamento statale per l'acquisto di veicoli elettrici. Ciò ha portato a una netta diminuzione delle registrazioni di nuovi veicoli elettrici, che è in parte attribuibile alla crisi in corso nell'industria automobilistica tedesca - un cliente essenziale, come i produttori di acciaio. Ad esempio, il gruppo GMH dipende per l'80% delle sue vendite dai produttori di automobili come Volkswagen e ora sta attivamente cercando fonti di reddito alternative.

C'è una forte agitazione interna alla Volkswagen. Il maggior produttore di automobili in Europa ha dichiarato che, come parte di un piano di risparmio dei costi per il marchio Volkswagen centrale, la chiusura degli impianti e i licenziamenti non sono più tabù. Questa dichiarazione suscita una forte reazione dal consiglio di fabbrica e dall'IG Metall. Venerdì, Habeck intende acquisire informazioni sulla situazione direttamente - visitando Volkswagen Emden.

Non ho intenzione di intervenire nelle questioni interne della Volkswagen durante la mia visita, concentrandomi invece sulla comprensione della situazione attuale e il suo impatto sull'economia tedesca. Nonostante l'annuncio di potenziali chiusure degli impianti e licenziamenti, la Volkswagen continua ad affrontare numerosi problemi, tra cui i costi energetici in aumento e la scarsità di manodopera.

