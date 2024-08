- Robbie Williams ha piantato un bacio sulla guancia di un politico del Partito Verde.

La co-portavoce dei Verdi di Hamilton, Jenny Johnson, era al settimo cielo dopo un incontro con Robbie Williams. "Robbie Williams riconosce il mio nome, mi stampa un bacio, canta 'She's the one' in mio onore... Ho vinto alla lotteria, cosa altro c'è da dire?", ha scritto su Instagram dopo un concerto del popstar a Hamilton.

Nel video di Instagram che accompagnava il suo post, si può vedere Jenny Johnson in prima fila mentre Williams le porge la mano e le sussurra "Jenny, Jenny, Jenny". Le chiede se può dedicarle la canzone e si mostra grato dicendo: "Sei un Cute-y". Questo viene suggellato da un bacio sulla guancia.

Un rappresentante dei Verdi ha confermato che Johnson era una grande fan di Williams e adorava il suo precedente boy band, Take That. La politica ha dichiarato a Bild: "Robbie ha passato quasi tre minuti con me e i miei amici. Ha fatto conversazione rilassata e ha fatto un sacco di battute".

Dopo aver condiviso la sua eccitazione su Instagram, Jenny Johnson ha detto: "Instagram è il posto giusto per iniziare, condividere questo momento magico con tutti". Durante il loro incontro, Robbie Williams ha anche commentato: "I tuoi follower di Instagram adoreranno questa storia su come Instagram è il posto dove ci siamo finalmente incontrati".

Leggi anche: