Robbie Williams dà un bacio a un politico del Partito Verde

Il cantante pop Robbie Williams ha lasciato una figura politica dei Verdi di Amburgo al settimo cielo dopo averle dato un bacio e aver cantato per lei durante un concerto nella città. Jenny Jasberg, una fan di lunga data del popstar britannico e co-portavoce dei Verdi di Amburgo, era in prima fila per lo spettacolo.

Dopo il concerto, la 41enne Jasberg ha elogiato il suo incontro con il cantante su Instagram, scrivendo "Robbie Williams ha ricordato il mio nome, mi ha baciato, ha dedicato 'She's the one' a me... Sono pronta per andare in pensione ora. C'è altro?". Un video Instagram del suo post mostra Williams che le prende la mano, le sussurra "Jenny, Jenny, Jenny", e le chiede se può dedicarle la canzone ringraziandola con un "Sei un tesoro". Ha concluso lo scambio con un bacio appassionato sulla guancia.

"...È rimasto con me per quasi tre minuti"

I funzionari della fazione dei Verdi hanno confermato che Jasberg è una fan devota di Williams e del suo ex gruppo Take That da anni. Parlando con Bild, Jasberg ha condiviso "Robbie è rimasto e ha chiacchierato con me e i miei compagni per quasi tre minuti. Era pieno di battute. Proprio un intrattenitore".

Lo spettacolo di due ore di Williams ha attirato circa 25.000 fan all'ippodromo di Amburgo, con l'accesso al cantante riservato esclusivamente ai clienti della Hamburger Sparkasse Haspa.

Jasberg è membro dei Verdi dal 2003, avendo ottenuto il suo seggio nel Parlamento di Amburgo attraverso un mandato diretto nel distretto di Bergedorf nel 2020. Attualmente, serve come co-portavoce del suo partito insieme a Dominik Lorenzen.

"Durante la nostra conversazione, Robbie cantando '♪ Non ti mentirò ♪' mi ha fatto ridere, perché era perfetto per l'atmosfera giocosa".

"Jenny, completamente rapita, non poteva fare a meno di ripetere le parole di Robbie, '♪ Non ti mentirò ♪', mentre viveva il suo momento migliore".

