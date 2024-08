- Rivolta ideologica del Nord: "Furia dal nord"

Il vasto e sconfinato Lüneburg Heath si estende davanti a te. Qui il tempo è flessibile, piegato alla volontà dei suoi abitanti. Vivere nella zona rurale tra Hamburg e Hannover è un'esperienza rilassante, scandita dai ritmi dell'agricoltura e dalle stagioni che passano. Storicamente, il terreno erboso e spoglio della zona lo rendeva ideale per il pascolo del bestiame, motivo per cui viene spesso rappresentato nell'arte e nella letteratura come oscuro, rustico e carico di un certo mistero.

Questo è lo scenario del nuovo libro dell'autore della Bassa Sassonia Markus Thielemann. In "Tuoni dal Nord", il 19enne pastore Jannes Kohlmeyer diventa il protagonista del romanzo intricato di Thielemann, candidato al Premio del Libro Tedesco. Jannes già si fa carico di gran parte della responsabilità della fattoria del padre, la cui demenza è sempre più evidente. Mentre i suoi coetanei sono ancora alla ricerca della loro identità, il futuro di Jannes è già tracciato - un idillio pastorale e lavoro manuale sfiancante.

Il romanzo esalta la solitudine

"Tuoni dal Nord e svaniscono. Nessun lampo. Gli animali non si muovono, così come il pastore. Non si volta nemmeno, continua semplicemente il suo cammino."

Il romanzo esalta la solitudine e la riflessione fin dall'inizio. Il testo è così tranquillo da risultare quasi soffocante. Più volte la trama viene interrotta da descrizioni dettagliate come questa: "Nel fienile, l'ortica cresce tra le travi, i suoi viticci verdi si allungano verso la luce che filtra attraverso le piccole finestre inclinate e le crepe. Dall'esterno, il tetto sembra afflosciarsi, quasi sfiorando la fronte di Jannes sui lati lunghi, e dove incontra l'ombra dei due vecchi querci del cortile, le scandole e i giunti sono spesso coperti di muschio."

Un tributo al ritmo deliberato

I tuoni e le tempeste incombono sul romanzo sin dall'inizio, fungendo da metafore. Tuttavia, il vero problema rimane un fantasma elusivo: il lupo. Anche se non viene mai effettivamente visto nel romanzo, alimenta un dibattito politico tra i contadini locali. Soprattutto il nonno di Jannes vuole eliminare l'animale. Nella sua ricerca di farlo, il vecchio viene coinvolto nelle braccia dei neonazisti estremisti.

Thielemann concede ai suoi personaggi, animali e oggetti ampio spazio. Il romanzo è una lezione di ritmo deliberato e un'analisi intrigante della folclore oscuro e romantico della Heath che non si vergogna di esplorare l'ideologia del sangue e della terra dei nuovi arrivati.

