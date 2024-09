- Rivitalizzazione delle abitazioni obsolete - Inizio di un programma di sostegno

Più di Due Milioni di Vecchie Case Abbandonate in Germania

Un problema rilevante in Germania è la presenza di circa due milioni di vecchi edifici residenziali vuoti. Uno dei motivi principali è il costo spesso inferiore della costruzione di nuovi edifici rispetto alla ristrutturazione completa di quelli esistenti. Il governo tedesco sta cercando di cambiare le cose con un nuovo programma di finanziamento chiamato "Acquista Vecchio, Acquista Giovane", che verrà lanciato martedì. Questo programma si concentra specificamente sulle famiglie con figli che acquistano una proprietà vecchia e si impegnano a ristrutturarla. Tuttavia, i requisiti del programma stanno già sollevando controversie prima del suo lancio.

Obiettivo del Programma

Il ministro federale tedesco della Casa, Klara Geywitz (SPD), ritiene che le giovani famiglie che si trasferiscono in vecchie case potrebbero conservare le risorse, rivitalizzare i centri urbani e aiutare le famiglie nella loro ricerca della proprietà immobiliare. Ciò potrebbe comportare il ritorno delle famiglie nei loro paesi d'origine, la ristrutturazione delle case esistenti e il beneficio di ulteriori sovvenzioni per la ristrutturazione, secondo Geywitz. Ciò impedirebbe ai vecchi edifici di rimanere vuoti nei centri urbani mentre i nuovi edifici ospitano le famiglie nelle aree circostanti, soprattutto nelle zone rurali e meno popolate.

Ammissibilità al Finanziamento

Il programma mira ad aiutare le famiglie con figli e redditi moderati o bassi. Le famiglie con un figlio possono avere un reddito imponibile massimo di 90.000 euro; questo limite aumenta di 10.000 euro per ogni figlio in più. Le persone o le famiglie che già ricevono i benefici per l'alloggio dei bambini o che possiedono proprietà non sono ammesse.

Condizioni del Progetto

La famiglia deve acquistare e abitare la casa o l'appartamento da sola. Il finanziamento non copre la trasformazione di una vecchia casa in una casa per le vacanze o in una proprietà in affitto. Questa condizione vale per cinque anni.

Inoltre, la casa deve essere in uno stato inefficiente dal punto di vista energetico. Secondo l'certificato energetico, deve rientrare nelle peggiori categorie F, G o H. Circa il 45% di tutti gli edifici residenziali in Germania rientra in queste categorie, secondo il ministero.

Entro 54 mesi, la casa deve essere ristrutturata per raggiungere almeno la classe di efficienza energetica 70 EE, il che significa che consuma il 30% in meno di energia rispetto a un edificio che adempie ai minimi standard legali. Almeno il 65% del riscaldamento deve provenire da fonti energetiche rinnovabili, il che richiede generalmente la sostituzione del sistema di riscaldamento.

Funzionamento del Finanziamento

Le famiglie possono ottenere prestiti a tassi favorevoli attraverso la banca statale di promozione KfW. Al momento dell'avvio, il tasso di interesse per un prestito a 35 anni e una fissazione dell'interesse a 10 anni è del 1,51%.

Gli importi massimi del prestito dipendono dal numero di figli: 100.000 euro per un figlio, 125.000 euro per due figli e 150.000 euro per tre figli o più. Sono disponibili periodi di prestito da 7 a 35 anni e fissazioni dell'interesse fino a 20 anni.

Geywitz suggerisce che le famiglie con due figli potrebbero risparmiare fino a 18.000 euro attraverso prestiti agevolati. Inoltre, sono disponibili diverse altre sovvenzioni statali, come per le facciate e i tetti isolati, le finestre nuove o un sistema di riscaldamento aggiornato.

350 Milioni di Euro nel Fondo

Quest'anno è disponibile un fondo di 350 milioni di euro. Tuttavia, i soldi non vengono distribuiti direttamente, ma servono a sovvenzionare i tassi di interesse sui prestiti promozionali, con prestiti finanziati più elevati.

Alcuni critici sostengono che il programma non affronta adeguatamente la scarsità di alloggi in Germania e potrebbe essere meglio utilizzato per sostenere la costruzione di alloggi economici.

Le critiche principali riguardano i requisiti rigorosi. Ad esempio, le casse di risparmio edili statali riconoscono che anche con il finanziamento, molte famiglie potrebbero avere difficoltà a raccogliere i fondi necessari per ristrutturazioni così estese. L'aggiornamento delle proprietà con un consumo energetico così elevato in quattro anni e mezzo è probabile che fallisca a causa dei vincoli di tempo o dei problemi finanziari, sostengono.

Attualmente, l'associazione sta promuovendo un'estensione del termine in caso di bassa domanda. Inoltre, suggeriscono di considerare classi di efficienza energetica più elevate per il finanziamento, rendendo la transizione al livello cible più accessibile e realizzabile per più famiglie. Ogni ristrutturazione è benefica per la protezione del clima e promuovere la vendita di quante più proprietà vecchie possibile sarebbe benefica nell'affrontare la scarsità di alloggi.

Nonostante le preoccupazioni dei critici sui requisiti rigorosi e sulla fattibilità del programma, il ministro federale Geywitz rimane ottimista, affermando: "Non lo nego; questo programma non sarà facile per tutti". Riconosce le sfide che le famiglie dovranno affrontare nel rispettare i termini di ristrutturazione e i requisiti finanziari del programma, ma sottolinea il potenziale beneficio del programma nella conservazione degli edifici storici e nell'aiuto alle famiglie nelle loro esigenze abitativa.

