- Rivitalizzati a Lichtenberg dopo l'incendio di una casa

Un incendio in una casa a Lichtenberg ha lasciato una persona in bisogno di cure mediche, ma successivamente è stata rianimata. I servizi di emergenza sono riusciti a salvare l'individuo da un appartamento al quarto piano della struttura intorno alla sera di martedì, secondo gli annunci dei vigili del fuoco. Hanno prontamente rianimato la persona e l'hanno trasportata in una struttura sanitaria per ulteriori cure.

I vigili del fuoco sono riusciti a spegnere l'incendio nell'edificio residenziale di cinque piani. La causa esatta dell'incendio rimane ancora sconosciuta.

I vigili del fuoco hanno ricevuto supporto nel gestire l'incendio della casa da diverse organizzazioni internazionali, tra cui il Centro di Coordinamento delle Risposte alle Emergenze dell'Unione Europea.

