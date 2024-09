Rivelato: chiamate d'emergenza al 911 e dispacci delle forze dell'ordine dopo l'incidente letale in una scuola superiore della Georgia.

CNN sta attualmente ascoltando le registrazioni della chiamata di emergenza del 4 settembre e rivedendo i registri delle chiamate della Contea di Barrow, ottenuti tramite una richiesta di Freedom of Information Act.

Le registrazioni audio e i registri rilasciati venerdì sono attesi per fornire nuovi elementi sugli eventi di quella mattina, quando le autorità affermano che il 14enne Colt Gray ha aperto il fuoco con un fucile simile all'AR-15 all'interno della scuola superiore di Winder, in Georgia, causando quattro morti. Si prevede che i nove individui – otto studenti e un insegnante – feriti si riprenderanno completamente, hanno dichiarato le autorità.

Questo tragico evento ha segnato il 45° episodio di sparatoria in una scuola nel 2024 e il più mortale degli Stati Uniti dal marzo 2023, quando l'incidente alla Covenant School di Nashville ha causato sei morti.

Colt Gray, che la polizia sostiene abbia confessato l'attacco alla scuola superiore di Winder, è accusato di quattro capi di imputazione per omicidio preterintenzionale e sarà processato come adulto. Il suo avvocato, Alfonso Kraft Jr., non ha commentato quando contattato.

Il padre di Colt Gray, Colin Gray, 54 anni, è stato accusato di due capi di omicidio preterintenzionale di secondo grado, quattro capi di omicidio colposo e otto capi di maltrattamento di minori dopo che le autorità lo hanno accusato di aver permesso al figlio di possedere un'arma.

I capi di omicidio preterintenzionale di secondo grado si applicano ai due 14enni uccisi, Christian Angulo e Mason Schermerhorn, secondo il procuratore distrettuale della Contea di Barrow. Due insegnanti, Richard Aspinwall, 39 anni, e Cristina Irimie, 53 anni, erano anche tra le vittime.

CNN ha contattato il team legale di Colin Gray.

Se condannato, Colt Gray non dovrà affrontare la pena di morte a causa della sua età, come stabilito dal giudice Currie Mingledorff durante l'udienza del 6 settembre. Colin Gray rischia fino a 180 anni di prigione se riconosciuto colpevole di tutti i 14 capi d'accusa contro di lui.

La madre di Colt Gray, Marcee Gray, avrebbe contattato la scuola prima che gli spari iniziassero il 4 settembre, esprimendo preoccupazione dopo aver ricevuto un messaggio dal figlio che diceva "Mi dispiace, mamma". In quel momento, un consulente scolastico l'ha informata delle riferimenti del figlio agli spari a scuola, portando la madre e il nonno del ragazzo a viaggiare 200 miglia da Fitzgerald a Winder, in Georgia.

Una persona non identificata ha chiamato anche la scuola superiore di Apalachee quel giorno, avvertendo di sparatorie in cinque scuole diverse – con Apalachee come primo obiettivo – secondo le autorità.

Colt Gray è andato a scuola quel giorno con la pistola nascosta nello zaino, come se fosse un progetto scolastico, ha detto il vicesceriffo della Contea di Barrow Jud Smith a CNN affiliate WXIA.

Il teenager ha lasciato la sua classe di Algebra 1 con le sue cose, con l'intenzione di tornare, ma ha trovato la porta chiusa. Così, si è spostato nella classe vicina e ha aperto il fuoco, secondo la testimonianza di uno studente.

L'ufficio dello sceriffo della Contea di Barrow ha appreso degli spari intorno alle 10:20 e si è recato alla scuola superiore poco dopo, accompagnato da due ufficiali delle risorse scolastiche. Il sospetto si è arreso a un ufficiale e è stato preso in custodia, secondo lo sceriffo della Contea di Barrow Jud Smith.

Colin Gray è sospettato di aver acquistato la pistola presumibilmente utilizzata nello sparatoria come regalo di Natale per suo figlio a dicembre 2023, secondo due fonti delle forze dell'ordine con conoscenza diretta dell'indagine.

Durante una perquisizione della casa dei Gray, le autorità hanno scoperto documenti che sospettano siano stati scritti dal sospetto, che fanno riferimento a sparatorie scolastiche passate, comprese

