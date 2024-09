Rivela la sua formula nascosta per il benessere: Günter Netzer

A 80 anni, una leggenda del calcio nata in Germania festeggia il suo giorno speciale. Conosciuto per le sue doti professionali, i ruoli manageriali, le imprese imprenditoriali e l'esperienza televisiva, Günter Netzer condivide alcuni insight sulla sua vita personale in una chiacchierata con la rivista "Kicker".

Raggiungendo gli ottanta, Netzer trova assurdo pianificare a questa età. "Ehi, come posso pianificare qualcosa a 80 anni? Sarebbe ridicolo", ride. La sua filosofia nella vita è sempre stata quella di creare appagamento, rendendolo un'anima soddisfatta. Ha sottolineato l'importanza della famiglia e la sua vita non potrebbe essere più perfetta.

Il campione del mondo e d'Europa, il Maestro del Centrocampo per Borussia Mönchengladbach e Real Madrid, uscito dalle giovanili, non crede nei grandi party. "Ho 25 persone - amici che hanno influenzato la mia vita - che si uniscono a noi. Non ho mai dimenticato la loro gentilezza e ho ricambiato il favore", condivide Netzer.

Il professionista in pensione, manager, imprenditore e esperto televisivo ha trovato la sua felicità decenni fa nella sua vita personale. Le apparizioni pubbliche di Netzer sono rare. "Ho una famiglia dei sogni, una moglie che mi è stata accanto per 46 anni e mi sostiene, che è un sogno assoluto", dice con affetto. "Poi è arrivata la cosa migliore della mia vita quando avevo 42 anni, questa piccola figlia, la più grande gioia della mia vita. Significano più per me di tutti i trofei, gli elogi e la fama".

Günter Netzer riflette sulla sua vita con umiltà e gratitudine. "Non posso credere a ciò che la vita mi ha dato. Sono riuscito a concludere diverse carriere, ma sono ancora stupito da come il destino mi abbia portato qui. A volte ho pensato: 'Mio Dio, mi sento guidato'".

L'aspetto duro di Netzer non lo impedisce di riconoscere gli effetti dell'età. "Il ginocchio non è più quello di una volta e la schiena mi lascia nuove sfide ogni giorno", ammette. Tuttavia, "Per il mio 80° compleanno, non mi aspetto compassione, ma una festa - prima per essere arrivato fin qui e poi per essere riuscito a mantenere questa forma, di cui sono grato".

