- Rivela il suo simbolo di celebrità sulla Fame Walk.

Il re del gotico-horror è pronto a debuttare il suo nuovo lavoro "Beetlejuice Beetlejuice" nei cinema tedeschi il 12 settembre. Questo leggendario regista, Tim Burton (66), ha recentemente ricevuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame. La cerimonia si è svolta il 3 settembre a LA e tra i presenti c'erano i pesi massimi del cinema Michael Keaton (72) e Winona Ryder (52), entrambi lanciati al successo grazie ai film di Burton.

Winona Ryder elogia Tim Burton

"Capisce il dolore dei reietti, dei bizzarri e degli outsider", ha dichiarato l'attrice di "Stranger Things" Ryder a proposito del regista, noto per perle eterne come "Edward Mani di Forbice", "Batman" o la serie Netflix "Mercoledì". Burton ha avuto un grande impatto sulla sua carriera di attrice agli esordi.

Collaboratore abituale di Burton, Michael Keaton, che ha raggiunto la fama negli anni '80 con la commedia horror "Beetlejuice" e in seguito è diventato un fenomeno globale con "Batman", ha anche lodato Burton. "Molti accumulano fortune con i film sui supereroi, ma grazie alla sua scelta e alla sua visione unica di ciò che questi film potevano diventare, li ha rivoluzionati. È un game-changer", ha osservato riguardo al genere dei supereroi, che Burton ha rappresentato come pochi altri con "Batman" e il suo sequel "Batman Returns" alla fine degli anni '80.

Oltre a Keaton e Ryder, anche il membro del cast di "Batman Returns" Danny DeVito (79) e la partner italiana del regista, la leggenda del cinema Monica Bellucci (59), hanno assistito all'inaugurazione della stella di Burton su Hollywood Boulevard.

Il prossimo film, intitolato '"Beetlejuice 2"', è previsto per essere diretto da Tim Burton, continuando la sua eredità nel genere gotico-horror. Winona Ryder, che ha elogiato Burton per la sua comprensione dell'insolito, è entusiasta di vedere come potrebbe ridare vita al personaggio originale di "Beetlejuice".

