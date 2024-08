Rivedere la strategia di Harris per evitare prezzi eccessivi potrebbe involontariamente portare a più complicazioni che risoluzioni.

Il venerdì scorso, la Vicepresidente Kamala Harris ha proposto una soluzione: un divieto federale di aumenti dei prezzi in tutto il settore alimentare.

"La mia strategia prevede nuove sanzioni per le imprese che approfittano delle crisi e violano le regolamentazioni", ha dichiarato Harris durante un comizio politico.

Tuttavia, la proposta di Harris potrebbe creare più problemi di quanto non risolva, secondo alcuni economisti.

Gavin Roberts, che ha esaminato le regolamentazioni anti-aumento dei prezzi adottate da alcuni stati durante la pandemia, ha osservato un impatto significativo, soprattutto nei supermercati. Queste regolamentazioni hanno portato le persone "ad acquistare beni in modo più frequente di quanto avrebbero fatto se i prezzi fossero aumentati".

In generale, quando i prezzi aumentano notevolmente, l'azione ottimale è di solito l'inattività, ha spiegato Roberts, a capo del dipartimento di economia dell'Università Weber State, a CNN. Ciò consentirebbe ai consumatori che sono scoraggiati dai prezzi elevati, come la carne di manzo, di optare per altri tipi di carne o proteine, mantenendo così la disponibilità di carne di manzo sugli scaffali dei supermercati per coloro che sono disposti a pagare prezzi più elevati.

Al contrario di quanto affermato da Harris, secondo cui la sua proposta "aiuterà a rendere il settore alimentare più competitivo", Roberts ha sostenuto che questa potrebbe lavorare contro di essa. "È più probabile che si mantenga lo status quo", ha dichiarato, poiché ritiene che potrebbe scoraggiare la nuova concorrenza dall'entrare nel mercato con margini di profitto aumentati - concorrenza che avrebbe potuto contribuire a prezzi più bassi nel tempo.

Jason Furman, un economista di spicco durante l'amministrazione Obama, ha condiviso le opinioni di Roberts su come le regolamentazioni anti-aumento dei prezzi potrebbero danneggiare involontariamente i consumatori. "Non è una buona politica e credo che la migliore speranza sia che diventi principalmente retorica con poca realtà", ha dichiarato Furman al New York Times. "Non ci sono vantaggi qui, e ci sono alcuni svantaggi".

Invece di perseguire politiche anti-aumento dei prezzi, Roberts ha suggerito che Harris dovrebbe indagare su ciò che, se c'è, sta ostacolando le nuove imprese dal unirsi ai settori concentrati.

Sostenendo questa prospettiva, un documento informativo della campagna ha indicato che Harris intende anche fornire più risorse per "il governo federale per rilevare e affrontare la fissazione dei prezzi e altre pratiche anticoncorrenziali nei settori alimentare e dei generi alimentari".

Il team della campagna ha rifiutato di commentare le critiche del divieto di aumento dei prezzi proposto da Harris, invece ha indirizzato CNN al discorso di Harris e al documento informativo pubblicato prima di esso.

La causa alla base degli aumenti di prezzo di recente

Il verdetto sull'entità in cui gli aumenti dei prezzi hanno contribuito all'inflazione di recente rimane incerto.

La ricerca della Federal Reserve di San Francisco indica che l'aumento dei prezzi delle corporation non è stata la principale ragione dietro la crescita dell'inflazione che ha avuto inizio nel 2021, mentre i think tank a orientamento progressista hanno pubblicato studi che suggeriscono un legame più diretto.

Fino a tarda l'anno scorso, le imprese hanno costantemente informato gli investitori durante le loro riunioni trimestrali che i clienti continuavano ad acquistare beni nonostante gli aumenti dei prezzi, grazie alla domanda sostenuta, alimentata da salari aumentati e stimoli legati alla pandemia che hanno aumentato i conti

