- Rivalutazione dell'obbligo di vaccinazione nelle case di cura di Karlsruhe

Halle (AP) - Il Tribunale Amministrativo di Halle ha dichiarato che la vaccinazione obbligatoria per i lavoratori del settore cure e salute durante la pandemia COVID-19 è incostituzionale. Il tribunale ha deciso di rinviare la causa intentata da un lavoratore del settore contro l'amministrazione distrettuale di Halle alla Corte Costituzionale Federale di Karlsruhe. Il tribunale cercherà di chiarire se la legge sulla protezione delle infezioni del 18 marzo 2022 è in linea con la Legge Fondamentale Tedesca, come annunciato dopo l'udienza.

Secondo i giudici di Halle, la vaccinazione obbligatoria per i lavoratori del settore ha violato i diritti fondamentali all'integrità fisica e alla libertà professionale.

Indipendenza delle decisioni amministrative

In una risoluzione del 27 aprile 2022, la Corte Costituzionale Federale aveva già deciso a favore della vaccinazione obbligatoria per i lavoratori del settore. Tuttavia, ora è sorta la necessità di esaminare l'indipendenza delle decisioni amministrative, secondo il Tribunale Amministrativo di Halle.

Il Robert Koch Institute (RKI) avrebbe dovuto informare volontariamente il Ministero Federale della Salute di qualsiasi nuova scoperta scientifica e risultato di ricerca, ha stabilito il tribunale. Questa conclusione emerge dai verbali del team di crisi COVID-19 del RKI, ora disponibili. I giudici si sono basati sui verbali e sulla testimonianza del presidente del RKI, Lars Schaade, durante l'udienza a Halle. Schaade era il capo del team di crisi nel 2022.

I verbali del RKI rivelano le discussioni del team di crisi durante il periodo COVID-19: tassi di infezione attuali, situazione internazionale, vaccinazioni, test, studi o misure di contenimento.

La querelante lavorava come operatrice del settore in un ospedale di Falkrose nel 2022. Il 7 novembre 2022, l'amministrazione distrettuale di Halle le ha vietato l'accesso all'ospedale e il proseguimento del lavoro sulla base della legge sulla protezione delle infezioni. Questo divieto di accesso e lavoro, ora temporaneamente sospeso dal Tribunale Amministrativo in attesa di una decisione a Karlsruhe, è stato imposto.

La donna non aveva fornito alcuna prova di vaccinazione o guarigione dal COVID-19, né aveva presentato un certificato che la esentasse dalla vaccinazione.

RKI pubblicherà tutti i protocolli "il prima possibile"

I protocolli parzialmente censurati delle prime fasi della pandemia sono stati pubblicati dalla rivista online "Multipolar" nel marzo 2024. Dopo le speculazioni sull'influenza esterna, sono stati notevolmente decensurati dall'RKI alla fine di maggio 2024.

Secondo l'RKI, tutti i protocolli rimanenti fino alla fine delle riunioni del team di crisi nel luglio 2023 dovrebbero essere pubblicati "il prima possibile". Un gruppo di critici della politica del governo federale per il COVID-19, che include un giornalista, ha già ricevuto tutti i protocolli da una fonte dell'RKI. Il gruppo ha pubblicato i documenti su internet nel luglio 2024 e li ha presentati in una conferenza stampa. L'RKI ha dichiarato di non aver verificato né controllato i dati.

