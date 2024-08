- Rivalutazione delle regioni di assicurazione autoveicoli: sistema di classificazione rivisto

Il settore assicurativo dell'auto ha rivisto le classi regionali nazionali in tutto il paese in base ai recenti rapporti di perdita, come segnalato dalle compagnie assicurative. Questo cambiamento beneficia numerosi conducenti in assicurazione completa e responsabilità civile in Sassonia-Anhalt, come riportato dall'Associazione tedesca delle assicurazioni (GDV) a Berlino. Circa la metà dei titolari di polizze, pari a circa 520.000 per l'assicurazione completa e 450.000 per la responsabilità civile, vedrà migliorare le classi regionali.

La GDV segnala classi regionali più basse in regioni come Saalekreis, Burgenland, Altmarkkreis Salzwedel e Mansfeld-Südharz per both copertura parziale e completa. Alcuni ratings rimangono invariati rispetto all'anno precedente. Ad esempio, la classe di responsabilità civile nella capitale dello stato di Magdeburgo rimane invariata, ma entrambe le classi di copertura completa diminuiscono. Lo stesso vale per Halle.

La Sassonia-Anhalt consiste in 14 distretti

La GDV calcola i rapporti di perdita annuali per tutti i 413 distretti in Germania e li suddivide in classi regionali. Secondo la GDV, la Sassonia-Anhalt ha 14 distretti. Per l'assicurazione sulla responsabilità civile, ci sono 12 classi regionali. In Sassonia-Anhalt, Magdeburgo e Halle hanno la classe massima di 7, mentre l'Altmarkkreis Salzwedel vede un calo di classe a solo 1.

Le classi regionali sono progettate per riflettere il rischio di danni in una particolare regione, raggruppando i distretti con rapporti di perdita simili. Il luogo di residenza del titolare della polizza, non il luogo del danno, è il fattore determinante. Altri fattori che influenzano il premio includono l'età del conducente, la classe del veicolo e il chilometraggio annuale. Anche se le statistiche regionali della GDV sono solo consultive per le compagnie assicurative, vengono ampiamente utilizzate per stabilire i tariffari. La GDV afferma: "Meglio è il rating nella classe regionale, più favorevole è l'influenza sul premio dell'assicurazione".

