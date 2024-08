- Rivalutazione delle pene per la condanna per pornografia infantile: necessità di riavvio

Una persona trovata in possesso di oltre 160.000 file contenenti materiale pedopornografico, inizialmente condannata a più di tre anni di carcere, ora ha la possibilità di una pena ridotta. La Corte Federale di Giustizia ha annullato la sentenza del Tribunale Regionale di Amburgo del 25 ottobre 2020. I giudici federali hanno sottolineato che la gamma di pena, ridotta da uno a cinque anni a tre mesi a cinque anni di detenzione, a partire dal giugno 2020, avrebbe potuto portare il tribunale regionale a infliggere una pena più lieve se applicata allora. La sentenza della Corte Federale di Giustizia sui reati commessi è rimasta invariata.

Video Grafici

Il Tribunale Regionale di Amburgo aveva inflitto una pena di tre anni e quattro mesi di carcere. L'individuo in questione, ora 47enne, ha ammesso la sua colpevolezza. Secondo il portavoce del tribunale, i video rinvenuti su di lui avevano una durata complessiva di oltre 15 giorni. Tuttavia, circa l'89% dei oltre 160.000 file erano duplicati e copie. Molti di questi file erano noti come 'immagini di posa'. Tuttavia, alcune immagini e film mostravano abusi gravi ed estremi su bambini piccoli.

Precedenti Condanne

Al momento del reato, l'imputato era presumibilmente in libertà vigilata. Era stato precedentemente condannato a otto mesi di carcere in libertà vigilata nel 2018 per possesso di materiale pedopornografico. In precedenza, aveva scontato sei anni e mezzo di carcere. Un tribunale tedesco lo aveva condannato a questa pena detentiva nel 2010 per abusi sessuali su bambini. Si è riferito che le sue vittime erano le sue figlie.

La sentenza originaria di tre anni e quattro mesi, inflitta dall'individuo nel caso dal Tribunale Regionale di Amburgo, era stata inizialmente comminata all'individuo nel 'Primo Grado'. Successivamente a un appello alla Corte Federale di Giustizia, l'individuo ora ha la possibilità di una pena ridotta a causa della revisione della Corte Federale di Giustizia della gamma di pena per tali reati.

Nonostante la possibilità di una pena ridotta, è importante notare che il 'Primo Grado' non aveva ancora applicato la gamma di pena rivista al momento della sentenza originale dell'individuo nel 2020.

Leggi anche: