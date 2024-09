Riutilizzare lo smartphone per anziani: qual è la sua seconda vita?

Quei vecchi smartphone che raccolgono polvere nelle nostre case, a volte condividendo spazio con altri dispositivi in pensione, sono stati resi obsoleti dalla tecnologia avanzata nella nostra vita quotidiana. Ma cosa possiamo fare con questi vecchi gadget?

Certo, in loro c'è ancora valore: i smartphone contengono risorse preziose come metalli preziosi e elementi difficili da trovare, spesso estratti in circostanze sfidanti, come spiegato dall'organizzazione per la tutela dei consumatori "Öko-Test". Pertanto, è importante smaltirli correttamente per facilitare il riciclo e il riutilizzo.

Massimizzare la loro vita utile

Tuttavia, la scelta più ecologica è quella di continuare a usarli il più a lungo possibile. Ciò potrebbe comportare riparazioni semplici che possono prolungarne la vita. Chi ha competenze o fiducia in se stesso può spesso occuparsene da solo: parti di ricambio e guide sono disponibili su diverse piattaforme online o direttamente dai produttori.

Molti preferiscono l'aiuto professionale, facilmente disponibile in laboratori locali, fornitori di servizi online o addirittura direttamente dai produttori. Il prezzo potrebbe variare in base all'età del telefono, ma non dovrebbe avvicinarsi al costo di un dispositivo nuovo. In tal caso, lo sforzo potrebbe non valere la pena.

Se il smartphone non è più desiderato, può essere venduto, donato o regalato. Organizzazioni come l'Aiuto Ambientale Tedesco o l'Associazione per la Conservazione della Natura accettano vecchi smartphone funzionanti. Anche i centri di compravendita sociali li accettano, secondo "Öko-Test".

Riciclare i dispositivi rotti in modo appropriato

Se il smartphone è irreparabile, cade nella categoria dei rifiuti elettronici. Può essere consegnato a centri di riciclo locali, negozi specializzati o grandi supermercati. Questi esercizi sono obbligati ad accettare i rifiuti elettronici e a garantire che le risorse preziose vengano riciclate e le sostanze pericolose smaltite in modo responsabile, secondo "Öko-Test".

In nessun caso il telefono dovrebbe finire nella spazzatura normale, poiché questo consentirebbe alle sostanze pericolose di infiltrarsi nell'ambiente.

L'ambiente gioca un ruolo cruciale in questa situazione: man mano che questi vecchi smartphone si accumulano, lo smaltimento improprio può contribuire all'inquinamento ambientale, rilasciando sostanze pericolose nel terreno e nell'acqua. Pertanto, è fondamentale smaltirli in modo responsabile attraverso i centri di riciclo o le strutture specializzate per i rifiuti elettronici.

Continuare a usarli il più a lungo possibile beneficia anche l'ambiente: con riparazioni semplici o l'aiuto professionale, è possibile prolungarne la vita, riducendo la domanda di nuovi dispositivi e l'impatto ambientale associato.

