Riuscirà Roger Federer a sconvolgere Rafael Nadal agli Open di Francia?

"Ogni partita deve essere giocata prima di essere decisa, e questo è esattamente ciò che tutti credono affrontando Rafa", ha detto Federer, il 20 volte vincitore di un Grande Slam, ai giornalisti. "Sanno che sarà dura, ma non si sa mai.

"Potrebbe avere un problema. Potrebbe essere malato. Può darsi che tu stia giocando alla grande per qualche motivo e lui sia in difficoltà. Magari c'è un vento incredibile, la pioggia, 10 rinvii per pioggia".

"Non si può sapere".

Quello che sappiamo è che Federernon ha mai battuto Nadal - che detiene il record di 11 titoli degli Open di Francia e 17 major - nei loro cinque Roland Garros. Complessivamente, sulla terra battuta, è in svantaggio rispetto al suo amico 33enne, che ha appena compiuto 33 anni, per 13-2. Nadal ha un vantaggio di 23-15 nella rivalità in campo che ha trasceso il tennis.

La più grande rivalità

Ma non è detto che venerdì debba accadere qualcosa di atipico perché Federer possa battere il mancino spagnolo 10 anni dopo aver conquistato il suo unico titolo al Roland Garros.

Sarebbe senza dubbio una delle vittorie più importanti della sua carriera, soprattutto a 37 anni.

Federer, ovviamente, torna a Parigi per la prima volta dal 2015, preferendo saltare il Major su terra battuta per preservare il suo fisico e concentrarsi su Wimbledon, dove ha vinto il record di otto titoli.

Ma se Federer riuscirà a creare delle palle break e ad aumentare il suo tasso di conversione, potrebbe benissimo stupire il mancino e raggiungere la prima finale degli Open di Francia dopo la sconfitta in quattro set contro Nadal nel 2011.

Nonostante il record ineguagliato a Parigi contro Federer, solo una delle vittorie di Nadal è stata una sconfitta.

Si è trattato, in effetti, di un'enorme batosta nel 2008, quando Federer ha racimolato un misero numero di quattro giochi in un 6-1 6-3 6-0 che è durato un'ora e 48 minuti - esattamente tre ore in meno rispetto al loro sismico scontro di Wimbledon del mese successivo, vinto anch'esso da Nadal e spesso venerato come uno dei più grandi incontri di sempre del tennis.

I break point sono la chiave

Negli altri quattro incontri disputati a Parigi, Federer ha creato un maggior numero di break point totali, 54, ma li ha convertiti solo 15 volte, ovvero il 28%. Nadal, invece, ha avuto 50 palle break, ma le ha convertite 24 volte, ovvero il 48%.

Anche se Federer ha fatto un vistoso 2 su 18 contro lo svizzero Stan Wawrinka nei quarti di finale di martedì, ha alzato il suo livello nei due tie-break che hanno influenzato pesantemente il risultato.

Federer si presenta alla sfida con Nadal con una striscia di vittorie senza precedenti di cinque partite nei loro testa a testa. Inoltre, non ci sono cicatrici fresche di sconfitte su terra battuta, dato che il loro ultimo duello su questa superficie è avvenuto a Roma nel 2013.

"Cercherò di fare del mio meglio per far sì che le vittorie che ho ottenuto su questa superficie contro di lui contino qualcosa", ha detto Nadal. "E lui farà del suo meglio per far sì che le sue ultime vittorie contro di me abbiano il loro peso. Quindi vedremo".

I due giorni che separano il quarto di finale dalla semifinale - la loro metà del sorteggio è iniziata per prima, un vantaggio rispetto al tempo inclemente che ha funestato l'altra metà - danno a Federer non solo il tempo di riprendersi dall'uscita di tre ore e mezza contro Wawrinka, ma anche più tempo per allenarsi contro un mancino.

Nadal sarà il primo mancino che affronta in questo torneo e il primo dopo Fernando Verdasco a febbraio a Dubai.

"Per me è un cambio completo", ha detto Federer. "Il modo in cui la palla esce dalle corde, con rotazioni diverse, è semplicemente diverso.

"Bisogna abituarsi in fretta. Non c'è molto tempo da perdere".

Approcci a rete

Federer ha accumulato ben 60 punti a rete contro Wawrinka e la tattica ha dato i suoi frutti. Ha avuto successo contro Wawrinka con il servizio e la volée sulle seconde, in particolare nel terzo set.

Probabilmente continuerà a muoversi in avanti e a offrire uno o due drop shot, invece di rimanere sulla linea di fondo e di lottare con Nadal, che come Federer ha perso un solo set in questi quindici giorni. Nadal, tuttavia, è un difensore superiore a Wawrinka.

"Il livello di tennis che devi giocare è sempre il più alto contro Federer", ha detto Nadal. "E io sto giocando bene, ma ho bisogno di giocare molto bene contro di lui. Spero di essere pronto a farlo".

Quando a Wawrinka è stato chiesto un pronostico, ha giocato d'anticipo: "Non posso vedere il futuro".

È amico di Federer e ha una sana dose di rispetto anche per Nadal, senza contare che conosce il record di quest'ultimo al Roland Garros. Nadal lo ha sconfitto nella finale del 2017.

Ma ha detto che venerdì guarderà la partita, come centinaia di migliaia di persone, se non di più, in tutto il mondo.

