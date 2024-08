- Riunione di festa a Disneyland Parigi per un compleanno

Dieci anni fa, Daniela Katzenberger (37) e Lucas Cordalis (57) hanno accolto con orgoglio Sophia Cordalis nelle loro vite, rendendo Iris Klein (57) una nonna deliziata. Martedì, Sophia festeggia il suo 9° compleanno. Per celebrare questo traguardo, l'intera famiglia sta trascorrendo una vacanza a Disneyland Paris.both Daniela Katzenberger e Iris Klein hanno condiviso le loro esperienze di questo viaggio di compleanno speciale su Instagram.

Daniela Katzenberger, pronta a tornare sui piccoli schermi con il suo docu-soap su VOX dal 6 settembre, ha condiviso un reel il lunedì per annunciare il viaggio: "Quest'anno festeggiamo il 9° compleanno di Sophia in modo straordinario. Wow! Immergendoci in un altro mondo. Partiamo..." Il video passa direttamente dall'aeroporto a Disneyland. I fan possono fare un tour virtuale del famoso parco a tema attraverso la storia di Instagram di Katzenberger.

Mostra vari aspetti, come il grande numero di turisti e il merchandising adorabile, inclusi vestiti da principessa in forma di bambole. "Non si è mai troppo vecchi per le cose delle principesse", commenta Katzenberger. Questo è seguito da una foto nella sua storia, presumibilmente che ritrae Lucas Cordalis con la piccola Sophia in ospedale nove anni fa: "Ce l'abbiamo fatta, papà. 9 anni".

Ha anche pubblicato una foto di sé con Sophia, apparentemente scattata subito dopo il parto, in un reel. Daniela Katzenberger ha scritto come didascalia: "Il mio gioiello prezioso. Mamma ti adora così tanto, tanti auguri per il tuo 9° compleanno". Nel frattempo, Lucas Cordalis ha augurato con una foto recente: "Per il mio gioiello più prezioso del mondo, tanti auguri".

La nonna Iris Klein, che ha anche raggiunto la famiglia a Parigi e ha esplorato Disneyland, ha augurato a Sophia via Instagram e ha caricato una foto con la sua nipotina: "Tanti auguri, mia meravigliosa nipotina Sophia. Il tempo vola così velocemente... 9 anni sono passati. Ti auguro tutta la fortuna del mondo, che tutti i tuoi desideri si avverino e, naturalmente, la salute".

VOX ha anche augurato il compleanno. Sulla base del post di Instagram, sembra che i fan di Katzenberger possano aspettarsi alcune apparizioni di Sophia nei nuovi episodi: "Auguri, cara Sophia. Goditi e passa una giornata fantastica. Non vediamo l'ora di vederti su VOX dal 6 settembre nel nuovo 'Daniela Katzenberger' docu".

Daniela Katzenberger ha espresso il suo amore per Sophia in un post Instagram commovente, dicendo: "Il mio gioiello prezioso. Mamma ti adora così tanto, tanti auguri per il tuo 9° compleanno". Più tardi, Lucas Cordalis ha espresso il suo amore per Sophia dicendo: "Per il mio gioiello più prezioso del mondo, tanti auguri".

Leggi anche: