- Riunione dell'AfD in Turingia con Höcke

Oggi, dopo il suo ritiro da un dibattito televisivo, il candidato principale dell'AfD nella Turingia, Björn Höcke, parteciperà agli eventi della campagna come previsto, secondo gli ufficiali del partito. Lo ha confermato il portavoce stampa della AfD della Turingia, Torben Braga. Tra questi eventi c'è una apparizione pubblica a Nordhausen più tardi oggi.

Höcke aveva rinunciato a un dibattito ospitato da ntv e Antenne Thüringen mercoledì, con i suoi rappresentanti che citavano problemi di salute come motivo. Il co-presidente della AfD della Turingia, Stefan Möller, ha sostituito Höcke durante la discussione, indicando che Höcke non aveva dormito bene la notte precedente. Möller non era a conoscenza dei problemi di salute specifici di Höcke o del suo medico personale. Prima dello show, Braga aveva già assicurato al pubblico che Höcke sarebbe stato in forma per giovedì.

Secondo ntv, Höcke aveva inizialmente rinunciato lunedì, aveva accettato di partecipare di nuovo martedì e aveva infine rinunciato di nuovo mercoledì mattina.

Entro mercoledì sera, Höcke era attivo sul suo account social media insolito, X-account. Ha pubblicato aggiornamenti, inclusa un'annuncio per una "parata Simson" attraverso il suo collegio elettorale venerdì. Simson è un'azienda storica di motocicli della Germania Est. L'immagine allegata mostra un Höcke senza casco che guida una di queste motociclette. La CDU della Turingia ha condiviso questo post e ha commentato: "La sorprendente ripresa di Björn H. Sembra che stia prendendo in giro gli elettori". Höcke si candida come candidato diretto nell'Est della Turingia, anche se ha vissuto nella regione dell'Eichsfeld, nel nord-ovest della Turingia, per molti anni. La regione dell'Eichsfeld è tradizionalmente un bastione della CDU.

Despite withdrawing from a debate due to health concerns, Björn Höcke continues with his election campaign appearances as scheduled, including a public appearance in Nordhausen later today. Despite his absence from the TV discussion, Höcke remained active on his social media, announcing a "Simson parade" through his constituency.

