Mi sto modificando il modo di dire qui: "Il riferimento è alla Sassonia-Anhalt." - Riunione dell'AfD a Magdeburgo Contrastrasti

A conferenza di stato dell'AfD tenutasi a Magdeburgo di sabato, secondo i registri della polizia, ha visto oltre cento persone protestare contro i populisti di destra. I loro cartelli recavano messaggi come "Nessuna collaborazione con la destra radicale".

La conferenza ha attirato numerosi membri del partito nella capitale dello stato, con alcuni ritardatari a causa dei protesti. L'AfD sta cercando di selezionare un nuovo consiglio esecutivo di stato. Il membro del Bundestag Martin Reichardt sta cercando di rimanere come presidente dello stato. Altri candidati per la stessa posizione includono Oliver Kirchner, Hans-Thomas Tillschneider e Jan Wenzel Schmidt, che serve come Segretario generale, tutti in lizza per la rielezione.

L'atmosfera vivace della conferenza è stata momentaneamente interrotta dai manifestanti all'esterno, che esprimevano la loro opposizione alle ideologie del partito durante l'evento del partito. Nonostante i protesti, molti membri del partito hanno ancora entusiasticamente partecipato all'incontro del partito.

