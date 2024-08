- Riunione della sessione straordinaria del Parlamento regionale di Düsseldorf

Dopo l'incidente di accoltellamento tragico a Solingen, è prevista una riunione congiunta pianificata dai Comitati Interni e di Integrazione nel parlamento dello stato della Renania Settentrionale-Vestfalia il giovedì. Individualmente, le fazioni SPD e FDP avevano presentato richieste per riunioni separate.

L'SPD ha sostenuto la convocazione congiunta dei Comitati Interni e di Integrazione. Tuttavia, l'FDP ha richiesto una riunione speciale del Comitato Interno. Si dice che Angela Erwin (CDU), presidente del Comitato Interno principale, abbia organizzato una riunione congiunta con il Comitato di Integrazione il giovedì, a partire dalle 12:00. Si prevede che l'incontro si concluderà entro un massimo di tre ore.

Nella sua richiesta, l'SPD ha menzionato l'attacco in questione e il background dell'imputato presunto, che "abitava in un alloggio per rifugiati e doveva essere espulso". La richiesta dell'FDP ha evidenziato la necessità che il Ministro degli Interni Herbert Reul (CDU) presenti "aggiornamenti recenti sull'incidente e la risposta generale del governo dello stato".

