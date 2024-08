Riunione con numerosi conoscenti famosi in un evento sociale

La festa non finisce mai: Dopo il loro successo nel tour europeo, Taylor Swift (34) ha trascorso alcuni giorni con il suo compagno Travis Kelce (34) e gli amici a Rhode Island.

I paparazzi di "TMZ" hanno avvistato Swift e Kelce nella residenza sul mare di Swift il 24 agosto. Non erano stati visti insieme dal metà luglio, quando Kelce aveva assistito al concerto di Swift a Gelsenkirchen. Da allora, entrambi sono stati molto occupati: Swift era in tour in Europa, mentre la pre-stagione dei Kansas City Chiefs di Kelce era iniziata.

Festa di compleanno per Blake Lively?

Ma il weekend non è stato noioso. Swift e Kelce sembrano aver organizzato una grande festa nella loro casa al mare, con molti amici famosi. Secondo il magazine statunitense "People", tra gli invitati c'erano Blake Lively (37) e suo marito Ryan Reynolds (47) - sembra che Lively abbia festeggiato il suo 37° compleanno con loro il 25 agosto. Swift e Lively sono amiche fedeli da quasi un decennio e i figli di Lively sono apparsi in alcune canzoni di Swift, con la figlia James (9) che si sente in "Gorgeous". C'erano molti bambini che giocavano intorno alla casa al mare durante la festa.

Altri ospiti includevano Bradley Cooper (49) e sua figlia Lea (7). La ragazza di Cooper, Gigi Hadid (29), non c'era, ma il compagno di squadra di Kelce, il quarterback Patrick Mahomes (28), era presente con la sua famiglia, così come il fratello di Kelce, Jason Kelce (36), e sua moglie Kylie Kelce (32).

Ora tocca a Swift tifare

Secondo "TMZ", Swift avrà ora alcuni mesi di pausa fino a ottobre, mentre la nuova stagione di Kelce inizia con la prima partita il 5 settembre. Di conseguenza, sembra che Swift presto sarà sugli spalti a tifare per Kelce dopo aver assistito ad almeno 14 dei suoi concerti negli ultimi mesi.

I bambini si sono divertiti alla festa nella casa al mare di Swift, giocando durante la festa di compleanno di Blake Lively il 25 agosto. I figli di Lively e altri bambini erano parte del gruppo animato alla festa.

Leggi anche: