- Ritrovazione dal canale: resti umani decapitati

Dopo aver rinvenuto un cadavere decapitato nel Canale del Silo di Brandenburg an der Havel, sono state recuperate le parti rimanenti del corpo. Un rappresentante della polizia ha rivelato che la testa è stata localizzata e recuperata dalla polizia fluviale dopo una ricerca estesa durata giorni, che si è conclusa il mercoledì.

Finora non sono state riscontrate tracce di illecito, come ha dichiarato il portavoce. L'inchiesta sulle circostanze specifiche della morte continua. In precedenza, questo incidente è stato segnalato nel "Märkische Allgemeine Zeitung".

Il corpo decapitato è stato scoperto nel Canale del Silo di Brandenburg domenica (18 agosto). Un test del DNA ha aiutato a identificare l'individuo.

L'uomo aveva un documento di identificazione personale, ha menzionato un rappresentante dell'Ufficio del Procuratore Pubblico di Potsdam mercoledì. Il DNA di familiari è stato utilizzato per confermare la sua identità. Il rappresentante ha rifiutato di fornire ulteriori informazioni sulla sua identità, come l'età.

