Ritratti osé e segreti di Hollywood dal fotografo Marc Hom

Il fotografo danese Marc Hom è uno dei più importanti fotografi di celebrità del mondo della moda

Ha scattato ritratti di star come Anne Hathaway, Johnny Depp, Cher, Alicia Vikander e Justin Timberlake.

Negli ultimi 25 anni, i suoi obiettivi sono stati alcuni dei più grandi nomi dell'arte e della cultura, da attrici e atleti a modelle e monarchi. Ma non chiamateli celebrità.

Odio la parola "celebrità"", dice. "Questa parola è così negativa e carica di significato. Preferisco 'personalità del mondo'".

Il suo ultimo libro, "Profiles" (teNeues), è dedicato a quelle personalità che hanno lasciato un segno duraturo nella sua carriera e che hanno fatto il salto da baby sitter ad amico e collaboratore, tra cui Anne Hathaway, Alicia Vikander e David Beckham.

La sua capacità di stabilire e coltivare queste relazioni intime è ciò che Hom ritiene dia vita alle sue foto. I suoi soggetti si sentono abbastanza a loro agio da seguire la sua visione e da buttarsi completamente nel processo.

"Non puoi scattare una grande fotografia se le persone non si fidano di te. Se non c'è il rispetto comune per l'altro, è come sbattere la testa contro un muro".

Qui condivide alcune delle sue storie più belle da dietro l'obiettivo.

La dedica di Sienna Miller

"Mi piace molto la foto di Sienna Miller in macchina, perché ha un'atmosfera molto cinematografica ed è comunque abbastanza sensuale per via del seno e del tono di colore", dice.

"È una di quelle persone che hanno dato tutto quello che avevano. Non so se è il caso di ripeterlo, ma mentre era seduta in macchina ha detto: "Aspetta, un secondo!". Ha sollevato la maglietta e si è toccata i capezzoli per farli erigere e ha detto: "Ok, ora sono pronta!". Ho pensato che fosse piuttosto divertente. Mi è rimasto impresso nella mente!".

L'impavidità di Quentin Tarantino

"Vi dico che l'ho amato. Era incredibile. È fantastico quando si incontrano persone che sono così appassionate di ciò che fanno e che quando si impegnano sono davvero al 200%, e lui era davvero una di quelle persone". Nichole Galicia, che ha recitato anche nel film di Tarantino "Django Unchained", era lì ed era completamente nuda e gli correva intorno, quindi è stata un'ispirazione.

Era eccezionale. Non aveva alcun timore, non gli importava. È stato altamente sessuale, ma un momento così bello tra loro due".

L'amicizia con Anne Hathaway

"Con gli attori, molte volte è una situazione molto più fragile, perché sono lì, ma non sono davvero obbligati a stare lì. A volte sono lì per promuovere qualcosa, ma in certe occasioni, sì, si finisce per lavorare con un attore solo perché si ama quello che l'altro sta facendo.

Ho conosciuto Anne Hathaway all'inizio della sua carriera - l'ho fotografata tre o quattro volte - e lei ha continuato a fare quello che sta facendo, mentre io ho continuato a fare quello che sto facendo. Con il passare del tempo, si finisce per lavorare sempre con le stesse persone e si cresce con loro. Ecco perché ho scelto lei per scrivere la prefazione del libro".

Le collaborazioni di Johnny Depp e Tim Burton

"Tim Burton e Johnny Depp si sono incontrati presto e (in una fotografia) si parla del loro rapporto. Continuano a lavorare insieme - lo sanno tutti!".

"Profili" di Marc Hom, pubblicato da teNeues, è in uscita.

Fonte: edition.cnn.com