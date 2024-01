Ritratti intimi di un decennio di afterparty tra i più caldi di Hollywood

"In un certo senso, mi sono allenato per tutta la vita e la carriera per essere in grado di fare una cosa del genere", ha detto Seliger alla CNN in una conversazione telefonica prima del lancio di "Vanity Fair: Oscar Night Sessions", il suo nuovo libro fotografico. "È sicuramente l'esperienza più impegnativa... essenzialmente ho usato ogni singola abilità che ho imparato non solo come fotografo, ma anche come regista", ha aggiunto il fotografo.

Creati con il suo scenografo, Thomas Thurnauer, e dopo aver discusso con la redattrice di "Vanity Fair" Radhika Jones, gli spazi dello studio di Seliger contengono di solito sottili citazioni di film premiati con l'Oscar, che non sono "troppo derivativi", ha detto Seliger.

Questa visione cinematografica - e il suo atteggiamento calmo e disinvolto - ha dato vita a molti scatti iconici: Lady Gaga che si crogiola nel suo trionfo agli Oscar 2019, un Timothée Chalamet in smoking bianco che condivide un momento con il regista Luca Guadagnino e la Michelle Yeoh ricoperta di diamanti (nella foto sopra) che appare senza sforzo regale mentre contempla la sua rivoluzionaria vittoria come miglior attrice lo scorso marzo, sono solo tre dei 200 ritratti presenti nel libro.

Foto iconiche dallo studio pop-up all'after-party degli Oscar di Vanity Fair

Il volume si apre con una foto del 2014 che ritrae Lupita Nyong'o, vincitrice per la prima volta di un Oscar, mentre sorride guardando la sua statuetta d'oro, tenuta con delicatezza in entrambe le mani. "Non ho nemmeno dovuto dire nulla", ricorda Seliger. "Credo che fosse in un momento di shock assoluto e di gioia interiore... Non potevi fare a meno di voler festeggiare con lei".

Il fotografo newyorkese ha detto di affidarsi all'intuito per catturare quei momenti di magia, spiegando che gli stati d'animo dei suoi soggetti, comprensibilmente, vanno da "sognanti ed effervescenti" a completamente stupiti. "Sono sempre molto presente", ha spiegato Seliger, "perché li abbiamo a disposizione solo per 10-20 scatti. È davvero un'esperienza molto spontanea e in-the-moment".

(Il suo team in loco, nel frattempo, si assicura che i tavoli laterali siano a portata di mano per sistemare rapidamente i trofei. "Alcune persone sono più brave di altre a tenere in mano gli Oscar", ha osservato il fotografo).

Creare scene e uscire dal copione

Seliger osserva costantemente i manierismi dei suoi soggetti per creare una narrazione e suscitare una posa espressiva: basti pensare al suo ritratto del 2022 di Jeff Goldblum, con gli occhiali in una mano e un dito puntato nell'altra come se stesse rimproverando il fotografo.

"Gli ho detto: 'Jeff, sei un fantastico regista italiano degli anni '70 e stai avendo una conversazione molto, molto schietta con la tua protagonista perché non sta davvero colpendo nel segno'", ha raccontato Seliger, che aveva già lavorato con Goldblum, così come con molti altri dei suoi soggetti per la notte degli Oscar, grazie alla sua lunga e storica carriera di fotografo di campagne pubblicitarie e di servizi editoriali (come lo scatto di Jennifer Aniston del 1995 che ha dato il via a un miliardo di tagli di capelli, per fare solo un esempio). "Faceva tutti questi gesti e parlava un po' di italiano. Abbiamo scattato letteralmente per 30 secondi e l'abbiamo ottenuta", ha detto Seliger della foto finale.

Per tutta la notte, il team di Seliger si occupa di gestire gli ospiti e di farli passare nel modo più efficiente possibile. (C'è una sala d'attesa adiacente allo studio che funge da speakeasy rifornito di Don Julio).

Qui, Jeff Goldblum gioca con la telecamera. Un ritratto dell'attore Rami Malek che è valso l'attesa.

Ma a volte le stelle non sono allineate, in più di un modo. Nel 2022, Zendaya e Zoë Kravitz, che Seliger conosce da quando ha fotografato papà Lenny a metà degli anni '90, erano tra coloro che aspettavano pazientemente in fila mentre il vincitore dell'Oscar 2019 Rami Malek si sedeva per la sua sessione, ha ricordato Seliger.

"Rami era fisso su questa foto... ed era davvero entusiasta. Aveva l'atmosfera perfetta per gli Oscar e voleva fare qualcosa di creativo", ha detto Seliger, che ha anticipato l'arrivo di Zendaya e Kravitz. "Pensavo che sarebbero stati bene (in attesa), ma si sono lasciati entrambi. Ma abbiamo ottenuto la foto di Rami, il che è stato bello". La foto di un Malek fumante è stata inserita nel libro, così come uno scatto precedente di Kravitz che lancia un'occhiata scherzosa.

Ogni arrivo, che si tratti di un solo ospite o di più, presenta una nuova opportunità. Nel 2018, una riunione che si è allargata spontaneamente ha dato vita a un ritratto iconico di 17 luminari neri di Hollywood e della cultura, tra cui Ava DuVernay, Angela Bassett, Donald Glover, Rashida Jones e Shonda Rhimes. Tenendosi per mano, o appoggiandosi sulla spalla di un altro, si sono ritrovati in comunità e a sostegno l'uno dell'altro, con la borsa "Nevertheless She Persisted" di Gabrielle Union - che fa riferimento ai tentativi dei repubblicani di mettere a tacere la senatrice Elizabeth Warren quando si è opposta alla nomina di Jeff Sessions a procuratore generale nel 2017 - posizionata esattamente nella parte anteriore dello scatto di gruppo.

"Sto dando a tutti degli spunti e li sto indicando... Sto definendo i dettagli passo dopo passo", ha spiegato Seliger. "Si possono ottenere solo uno o due fotogrammi, ma è davvero tutto ciò che stiamo cercando di ottenere. Poi quel livello di perfezione si verifica quasi per caso".

Al contrario, l'inquadratura 2022 di Seliger di tre membri del cast di "Euphoria" nel bel mezzo di una conversazione - Maude Apatow che gesticola eccitata e il defunto Angus Cloud che sorride a una Barbie Ferreira maliziosa - non ha avuto bisogno di molte indicazioni. "C'era questa qualità naturale quando si sono seduti. Ovviamente hanno creato un legame molto forte e un'amicizia. Ho lasciato che continuassero a scattare foto senza che ci pensassero troppo", ha detto Seliger, prima di condividere i suoi ricordi di Cloud. "Era un ragazzo meraviglioso. Ho lavorato con lui in un paio di progetti e la sua morte è stata sicuramente molto dura".

I ritratti di Seliger comunicano anche l'intensità che spesso emerge tra le coppie di potere di Hollywood, da John Legend e Chrissy Teigen a Sarah Paulson e Holland Taylor. "Cerco di trovare un momento di pausa in cui si parli di più della loro relazione", ha detto Seliger. "Distruggo il tutto in un momento spontaneo, un momento tra di loro o un momento in cui uno dei due è impegnato e l'altro è più interiore", ha spiegato.

(Anche se per un servizio con Melissa McCarthy e Ben Falcone, entrambi ritratti mentre guardano arrabbiati la macchina fotografica, Seliger si è ispirato alle loro tute Adidas abbinate e ai loro bicchieri di whisky. "Venite verso di me come se foste pronti a lanciarmi il vostro drink perché sono solo un fotografo fastidioso a una festa", ha ricordato Seliger dicendo loro, con una risata).

"L'unica persona che mi ha dato un secco 'no' è stato Anthony Hopkins", ha detto Seliger, che ha affermato di aver accettato volentieri le indicazioni del due volte premio Oscar. "Mi ha detto: "Voglio essere fotografato così". E io: 'Serenità, certo. Sono felice di averti qui'".

Fonte: edition.cnn.com