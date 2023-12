La storia in primo piano

Ritorno in nero: Renault torna in F1

Renault presenta il nuovo team per la stagione 2016

Magnussen e Palmer saranno i piloti principali

Il team francese torna in F1 dopo cinque anni di assenza

Continuerà a fornire motori alla Red Bull

Renault tornerà a pieno titolo in F1 quest'anno, dopo aver riacquistato la squadra che aveva venduto in varie fasi a partire dal 2010.

Ha cambiato il marchio Lotus - uno dei nomi più famosi di questo sport - e mercoledì ha presentato una livrea nera per la squadra e una nuova formazione di piloti.

"Questa è la vettura che verrà testata a Barcellona tra due settimane", ha dichiarato il responsabile di Renault Sport Jerome Stoll. "È una livrea elegante. Sarà nera anche nella gara di apertura della stagione a Melbourne? Forse. Vedremo, ma l'eleganza rimarrà la stessa".

L'azienda francese ha dichiarato di voler utilizzare la F1 per promuovere il proprio marchio presso un pubblico più ampio, continuando a utilizzare la Formula E per presentare le auto elettriche della propria gamma.

"Gli sport motoristici continuano ad accendere l'immaginazione degli appassionati e degli automobilisti di tutti i giorni, e oggi stiamo mettendo in atto un programma completo", ha dichiarato l'amministratore delegato Carlos Ghosn.

"La Formula Uno è una parte importante dei nostri sforzi per far conoscere Renault, in particolare nei mercati in cui Renault è una novità, e migliorerà il trasferimento delle tecnologie dalla pista alle nostre auto stradali."

Nel lanciare il suo nuovo programma di motorsport, Renault ha ricordato i suoi successi passati nel trasferire le tecnologie pionieristiche della F1 al mercato dei consumatori, come i motori turbo ideati nel 1977 e la collaborazione con il team Williams che ha portato al successo del modello Clio, uno dei due soli veicoli ad essere nominato per due volte il migliore d'Europa.

I telai delle vetture di F1 continueranno a essere creati nella sede Renault di Enstone, nel Regno Unito, mentre i motori saranno sviluppati nel quartier generale dell'azienda a Viry-Chatillon, con un nuovo programma di Infiniti, partner di Nissan, per "migliorare" la sua seconda generazione di sistemi di recupero dell'energia (ERS).

Renault continuerà a fornire la power unit della Red Bull per un'altra stagione, nonostante le tensioni per la mancanza di prestazioni percepite nel 2014-15 (dopo una serie di quattro titoli mondiali consecutivi) che hanno minacciato di porre fine al loro rapporto. Secondo quanto riferito, la Red Bull fornirà i propri componenti ERS.

Sebbene i capi di Renault abbiano ritenuto di ottenere una scarsa esposizione positiva dall'accordo con Red Bull, sperano che un ritorno completo sul circuito di F1 possa avere un impatto simile ai giorni di gloria delle squadre vincitrici dei campionati del 2005 e del 2006, i suoi unici successi assoluti.

Da quando è entrata in F1, Renault ha contribuito a 12 titoli piloti, 11 titoli costruttori e 168 vittorie nei gran premi.

Mercoledì ha confermato che l'ex pilota della McLaren Kevin Magnussen sostituirà Pastor Maldonado per la stagione 2016.

Il danese, 23 anni, affiancherà il debuttante britannico Jolyon Palmer, dopo essere stato relegato a un ruolo di riserva alla McLaren lo scorso anno in seguito all'arrivo dell'ex stella di Renault e Ferrari Fernando Alonso.

Secondo quanto riferito, il lucroso contratto di sponsorizzazione di Maldonado con il governo venezuelano ha svolto un ruolo importante nel mantenere in pista il team Lotus, che si trova a corto di denaro, ma le sue prestazioni irregolari gli hanno fatto guadagnare il dubbio soprannome di "Crashtor".

Nella scorsa stagione ha portato a termine solo 10 delle 19 gare disputate, ottenendo però 27 punti rispetto ai soli due del 2014.

Palmer è stato collaudatore per la Lotus l'anno scorso e sostituisce Romain Grosjean, che si è unito al nuovo team Haas, il primo marchio di F1 guidato dagli Stati Uniti in 30 anni.

Il 19enne francese Esteban Ocon, che lo scorso anno ha vinto il titolo della GP3 Series, sarà il pilota di riserva della Renault.

Renault ha avuto successo in Formula E, vincendo il titolo di squadra nella stagione inaugurale 2014-15. Sebastien Buemi ha vinto due volte la Formula E. Sebastien Buemi ha vinto due delle tre gare inaugurali del 2015-16 per la Renault e.dams.

La Renault può competere per il titolo di F1? Ditecelo sulla pagina Facebook di CNN Sport

Visita la pagina Circuit/Supercharged della CNN per ulteriori notizie sul motorsport

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com