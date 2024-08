- Ritorno di due persone morte da una nave di lusso sommersa

A seguito dell'affondamento della lussuosa nave da diporto "Bayesian" circa 2,5 giorni fa al largo della costa siciliana, i sommozzatori hanno recuperato due cadaveri dal vascello sommerso, situato a una profondità di circa 50 metri. Secondo l'agenzia di stampa italiana ANSA, citando le autorità, il primo corpo ritrovato apparteneva al cuoco della nave, portando gli ufficiali a sospettare che fino a sette persone potrebbero essere morte.

Dopo questo tragico incidente, avvenuto a malapena a mezzo miglio dalla costa il lunedì, i dettagli esatti rimangono incerti.

Il capitano ferito della "Bayesian" è stato sottoposto a un lungo interrogatorio dalle autorità. Come riportato da "La Repubblica", ha commentato: "Non ce lo aspettavamo". A bordo c'erano 22 persone, tra cui il miliardario britannico Mike Lynch e il suo entourage. L'assenza di Lynch, 59 anni, e della sua figlia 18enne ha profonde implicazioni, mentre sua moglie è sopravvissuta.

Possibili cause dell'affondamento della nave da diporto al largo della Sicilia

A causa della sua posizione sul lato sul fondale oceanico, le operazioni di ricerca sono diventate sempre più impegnative. Martedì, gli esperti sono stati in grado di investigare alcune stanze situate sotto il ponte prima di raggiungere le cabine dei passeggeri nel ponte inferiore. A questo punto, le possibilità di sopravvivenza sono praticamente inesistenti.

Le speculazioni sull'affondamento della "Bayesian" di 56 metri sono iniziate presto la mattina di lunedì mentre affondava nelle acque in condizioni di tempesta vicino al porto di Porticello. Gli esperti devono ancora determinare se un boccaporto aperto o un timone non correttamente impostato che controlla lo scarroccio della nave siano stati fattori contributivi all'incidente.

Ristrutturazioni sulla nave da diporto di lusso nel 2020

La nave è affondata dopo un decennio di servizio prima di subire estesi lavori di ristrutturazione nel 2020. In questo periodo, il vascello ha ricevuto un sistema di riduzione del pescaggio che poteva facilitare la navigazione e l'ingresso in porti con profondità molto più limitate quando completamente dispiegato.

Nelle tabloid di questo paese, Lynch viene spesso paragonato a un "Bill Gates britannico". Dopo aver venduto la sua attività software Autonomy a Hewlett-Packard per 11 miliardi di dollari (9,94 miliardi di euro) nel 2011, Lynch ha attirato molta attenzione. Tuttavia, è sorta un'accusa di rappresentazione finanziaria ingannevole riguardante la salute finanziaria dell'azienda nei confronti di Lynch e del suo ex responsabile finanziario, Steve Chamberlain, che purtroppo è morto in un incidente d'auto mentre correva. Un processo a San Francisco ha assolto entrambi i parti da qualsiasi illecito.

Data l'indagine in corso, la posizione del miliardario scomparso Mike Lynch e della sua figlia rimangono incerte, causando preoccupazione per la loro assenza sulla nave da diporto di lusso "Bayesian". I costosi lavori di ristrutturazione effettuati sulla nave nel 2020, compreso l'installazione di un sistema di riduzione del pescaggio, sono ora sotto esame come potenziali fattori contributivi all'affondamento della nave da diporto di lusso al largo della Sicilia.

