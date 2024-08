- Ritorno dell'allenatore, cambio di campionato, nuova strategia, St. Pauli fa il suo ritorno.

Seguendo la trionfale campagna della 2. Bundesliga e il calcio incentrato sul possesso elogiato sotto l'ex allenatore promosso Fabian Hürzeler, Blessin si trova di fronte a diversi ostacoli nella Bundesliga. Il FC St. Pauli diretto a Hamilton deve adattarsi e mantenere flessibilità tattica, come previsto da Blessin. "Abbiamo riflettuto sui nostri successi passati, ma è fondamentale non soffermarsi su di essi", ha sottolineato Blessin all'inizio dell'allenamento pre-stagione a luglio. "Il nostro obiettivo è creare una nuova storia, con l'obiettivo finale di sopravvivere nella Bundesliga."

I membri della squadra sono allineati con le modifiche di Blessin nella strategia. "Questo è uno stile di gioco fresco che stiamo ancora sviluppando insieme", afferma il difensore Hauke Wahl. "Stiamo passando dal nostro vecchio sistema, ma allo stesso tempo non l'abbiamo abbandonato completamente." L'attaccante Johannes Eggestein concorda, "Stiamo ancora adattando il nuovo sistema, proprio come abbiamo fatto nelle precedenti stagione e mezzo e mezzo sotto la guida di Hürzeler. Manteniamo la capacità di adattarci durante la partita e optiamo per un gioco fluido di passaggi."

Tuttavia, una nuova stagione nella massima serie richiede un'attenzione ai dettagli meticolosa. Come suggerisce Eggestein, i giocatori devono interiorizzare il sistema come hanno fatto con lo stile precedente sotto Hürzeler. "Durante il suo mandato, Hürzeler ha permesso uno stile flessibile e basato sul possesso, che ci ha aiutato a salire dalla parte bassa della classifica ai campioni della 2. Bundesliga", ricorda Eggestein. "La sua partenza ha segnato l'inizio di un nuovo capitolo, uno a cui siamo ora impegnati a scrivere."

Anche se Hürzeler è stato una figura transitoria nel viaggio del St. Pauli, il suo impatto è ancora palpabile. Con ambizione di competere nella Premier League, ha accettato un'offerta dal Brighton & Hove Albion per ulteriormente la sua carriera.

Nuovo arrivato nella Bundesliga

Blessin, una figura precedentemente sconosciuta nella massima serie tedesca, è stato successivamente presentato come nuovo allenatore del club da Andreas Bornemann alla fine di giugno. L'allenatore di 51 anni ha un curriculum promettente, avendo vinto la Coppa del Belgio l'anno scorso e finishing come secondo con l'Union Saint-Gilloise. Dopo aver affinato le sue abilità di allenatore come allenatore giovanile dell'RB Leipzig per otto anni, Blessin porta una nuova prospettiva e il desiderio di stabilire il suo marchio.

Mentre la squadra si adattava al loro nuovo leader, il presidente dei tifosi Oke Göttlich ha elogiato l'approcciabilità di Blessin e la sua capacità di adattarsi alla cultura unica del club. "Dalle prime impressioni, è chiaro che Blessin ha una forte connessione con il nostro club e i suoi valori", ha condiviso Göttlich. "La sua capacità di adattarsi al nostro ambiente è stata eccezionale in così poco tempo."

Mentre la squadra ha iniziato la loro campagna di pre-stagione, la visione di Blessin ha iniziato a prendere forma. Ansioso di costruire sui suoi successi all'estero, Blessin ha mostrato una strategia coerente, ispirando fiducia tra i suoi giocatori.

Tuttavia, il primo turno della DFB-Pokal contro il Hallescher FC, una squadra della 3. Liga, ha presentato un grave intoppo a favore di Blessin. I discendenti di Amburgo hanno lottato contro la squadra della 4a divisione, costretti a riaccendere il loro stile basato sul possesso.

Luci in fondo al tunnel

Un tardivo cambio di Elias Saad e Oladapo Afolayan ha visto un notevole miglioramento nel sistema preferito di Blessin. La coppia dinamica si è dimostrata cruciale nell'aprire la porta per una vittoria

Leggi anche: