- Ritmi cardiaci irregolari: la nazione finanzia defibrillatori esterni automatici

In Turingia, i comuni con meno di 1.000 residenti ricevono finanziamenti statali per acquistare DAE (Defibrillatori semiautomatici esterni), aiutando in casi di problemi cardiaci critici. Quest'anno, il Ministero della Salute ha autorizzato 210.000 euro per questa iniziativa. Sono state presentate un totale di 170 domande, di cui 120 sono state approvate. Secondo il ministero, il fondo per i DAE della Turingia, utilizzato per gestire disturbi del ritmo cardiaco potenzialmente letali come la fibrillazione ventricolare e la flutter ventricolare, ammonta a 339.000 euro quest'anno.

I DAE sono progettati per riattivare il cuore attraverso forti impulsi elettrici. È fondamentale che questi dispositivi siano facilmente accessibili e utilizzabili da persone non mediche senza formazione professionale. Con l'aumento del calore e i problemi di salute corrispondenti, rendere questi dispositivi ampiamente accessibili non è solo per gli anziani e i pazienti cardiaci, come afferma la Ministro della Salute Heike Werner (Partito di Sinistra).

Lo stato coprirà l'80% del costo di acquisto, fino a un massimo di 2.000 euro. Le domande devono essere presentate e gestite attraverso l'Ufficio di Amministrazione dello Stato della Turingia. Il termine per le domande è il 31 agosto.

In una situazione di emergenza, avere un DAE facilmente accessibile può essere cruciale per salvare vite. Nonostante i problemi di salute in aumento durante il calore estivo, i DAE non sono essenziali solo per gli individui anziani o i pazienti cardiaci, ma per chiunque si trovi di fronte a un arresto cardiaco.

Leggi anche: