Ritardo, smarrimento o danneggiamento del bagaglio: Cosa fare

La preoccupazione è valida, soprattutto durante i viaggi per le vacanze invernali, e consegnare le valigie controllate può sembrare quasi un atto di fede in questi giorni.

Tuttavia, non siete del tutto impotenti. Ci sono cose che potete fare e strategie che potete adottare per evitare di perdere una valigia o almeno per ridurre al minimo l'impatto di un bagaglio in ritardo, smarrito, rubato o danneggiato.

Prima di andare in aeroporto

Prenotate voli senza scalo: Se siete davvero preoccupati per il vostro bagaglio da stiva, privilegiate i voli senza scalo o almeno gli scali con un'ampia quantità di tempo, ha dichiarato Scott Keyes, fondatore del sito di offerte di voli e consigli di viaggio Going.com (ex Scott's Cheap Flights).

"È molto probabile che le valigie vadano perse nel passaggio da un aereo all'altro al momento della coincidenza, soprattutto se si tratta di una coincidenza stretta". E questo vale doppiamente per i voli internazionali con coincidenze strette.

Considerate le compagnie aeree a basso costo: Le compagnie aeree a pieno servizio hanno maggiori probabilità di perdere i bagagli rispetto alle compagnie aeree a basso costo, che tendono ad avere un maggior numero di voli senza scalo con minori probabilità di perdere un bagaglio in transito.

Keyes ha detto che non prenderebbe una decisione di prenotazione solo in base a questo, ma è "un fattore secondario interessante da considerare".

Fotografate il vostro bagaglio e il suo contenuto: Jo Hoban, un'agente di viaggio di Spanish Fork, nello Utah, a circa 50 miglia a sud di Salt Lake City, ha dichiarato alla CNN Travel che consiglia ai suoi clienti di "fare una foto dei loro bagagli, perché le prime cose che gli uffici delle compagnie aeree vi chiederanno sono il nome della marca del bagaglio, il colore del bagaglio, le dimensioni del bagaglio e il contenuto del bagaglio".

La dottoressa ha anche detto che le persone dovrebbero stendere sul letto ciò che hanno intenzione di mettere in valigia e scattare una foto anche di quello. Se la borsa viene smarrita, questo aiuta a creare una traccia del contenuto.

Utilizzare la tracciabilità del bagaglio: "Molte compagnie aeree consentono di vedere lo stato dei bagagli nelle loro applicazioni, il che può aiutare a garantire la tranquillità di sapere che il bagaglio è sul volo con voi, o almeno a conoscere la posizione del bagaglio in caso di ritardo", ha dichiarato Scott's Cheap Flights in un comunicato stampa.

È possibile impostare un sistema di tracciamento indipendente. Paula Twidale, vicepresidente senior del settore viaggi di AAA, ha citato AirTag, che si collega a un dispositivo Apple e consente di tracciare la posizione dell'etichetta.

Identificate correttamente le valigie anche all'interno: Il gruppo di difesa dei consumatori Travelers United dice di mettere le informazioni anche all'interno, nel caso in cui l'etichetta esterna venga strappata. Hoban dà lo stesso suggerimento.

"Mi è capitato che una borsa venisse presa dalla giostra dell'aeroporto di Salt Lake [City]. Per fortuna conoscevo le persone che avevano preso la mia borsa e quindi è stato facile cambiarla", ha detto. "Ma se non conoscessi quelle persone? Se fossero stati dei perfetti sconosciuti e avessero portato a casa la mia borsa? Speriamo che siano persone buone e oneste e che vedano che ho un nome e un numero di telefono nella borsa per chiamarmi e farmi sapere dell'errore".

Il potere del bagaglio a mano: Le compagnie aeree non possono perdere il bagaglio che non viene registrato. Twidale suggerisce di fare un bagaglio il più leggero possibile e di usare solo il bagaglio a mano. Risparmierete tempo all'uscita dall'aeroporto e sarete più tranquilli.

Esaminate la copertura della vostra carta di credito: Prima di acquistare un'assicurazione di viaggio aggiuntiva, Keyes suggerisce di controllare la copertura della vostra carta di credito.

Potreste ottenere un risarcimento supplementare (per ciò che le compagnie aeree non coprono) non solo per i bagagli smarriti, ma anche per i rimborsi degli acquisti che potreste aver bisogno di fare mentre aspettate il vostro bagaglio.

All'aeroporto prima del volo

Effettuate il check-in dei bagagli in modo tempestivo: Travelers United afferma che il check-in dei bagagli all'ultimo minuto può comportare maggiori possibilità di problemi.

"Non forzate il sistema. Il più piccolo ritardo può avere gravi conseguenze quando il vostro bagaglio scorre lungo il nastro trasportatore e viene selezionato per l'esame di sicurezza con poco tempo a disposizione", si legge sul sito web.

Riprendete in mano la fotocamera del telefono: Keyes suggerisce di aprire le valigie prima di consegnarle al check-in e di scattare una foto.

"Se la vostra valigia viene smarrita e avete degli oggetti di valore al suo interno... avere una fotografia di ciò che c'era all'interno rafforzerà il vostro caso per ottenere un risarcimento dopo il fatto".

Controllare la destinazione dell'etichetta del bagaglio: Travelers United consiglia anche di ricontrollare le etichette dei bagagli della compagnia aerea e di assicurarsi che siano destinate alla destinazione, soprattutto se si effettua il check-in a bordo campo. Il Consiglio dei consumatori della Carolina del Nord ricorda di conservare il biglietto o l'adesivo del ritiro bagagli.

Se il vostro bagaglio è in ritardo

Cercate altri posti in aeroporto: Se le vostre valigie non sono sulla giostra designata per il ritiro, il sito di consigli di viaggio The Points Guy suggerisce di controllare le giostre vicine e, se non le vedete lì, di provare all'ufficio bagagli della compagnia aerea. Questo è anche un buon momento per utilizzare le app di monitoraggio di cui sopra.

Segnalate il problema e compilate i moduli in aeroporto: Se i vostri bagagli non sono arrivati, fatelo sapere alla compagnia aerea.

"Spesso il personale della compagnia aerea spiega che il bagaglio è stato localizzato ma che sarà ritardato fino al volo successivo", afferma Travelers United. "Se avete tempo, aspettate. Altrimenti, compilate gli appositi moduli per i bagagli smarriti in aeroporto".

Lasciate che la compagnia aerea consegni i vostri bagagli: Keyes dice che se una compagnia aerea riesce a localizzare le valigie ma ci vorranno ore prima che arrivino, assicuratevi che i rappresentanti abbiano l'indirizzo in cui vi troverete e utilizzate il servizio di consegna della compagnia aerea.

Conservate le ricevute: "Se acquistate qualcosa per superare i giorni senza bagaglio, da un nuovo costume da bagno al dentifricio, conservate le ricevute. Potreste averne bisogno per essere rimborsati", consiglia Scott's Cheap Flights (ora Going.com).

Se il bagaglio viene smarrito

Controllate la politica di reclamo e risarcimento della vostra compagnia aerea: Ogni compagnia aerea dovrebbe avere un sito web con informazioni su cosa fare in caso di smarrimento del bagaglio. Ad esempio, questa è la pagina di Delta Air Lines. Questa è la pagina di American Airlines. E questa è la pagina di Southwest Airlines. Anche le compagnie aeree che non hanno sede negli Stati Uniti hanno i loro sistemi. Ecco cosa fare se si vola con British Airways.

Se la compagnia aerea non si dimostra disponibile: Se la compagnia aerea la sta tirando per le lunghe con i risarcimenti... non abbiate paura di presentare un reclamo al Dipartimento dei Trasporti", ha detto Keyes a proposito delle compagnie aeree statunitensi. È possibile presentare un reclamo qui.

"Hanno un ufficio speciale per l'applicazione della normativa sull'aviazione, che è molto più proattivo nel proteggere i consumatori e nel cercare di bloccare le compagnie aeree quando non forniscono ai clienti il tipo di risarcimento o rimborso che sono tenuti a fare in base alle leggi federali".

Per informazioni sulle richieste di risarcimento per i voli nel Regno Unito, cliccare qui. E consultare il sito dell'Autorità per l'aviazione civile del Regno Unito qui. Per maggiori informazioni sui voli canadesi, cliccare qui.

Limiti di responsabilità: Ci sono clausole scritte in piccolo, eccezioni e ostacoli burocratici e documentali, ma alla fine è possibile ottenere denaro per i bagagli smarriti.

Per i voli nazionali statunitensi, l'importo massimo di responsabilità consentito dal regolamento del DOT è di 3.800 dollari. Le compagnie aeree sono libere di pagare più di questo limite, ma non sono obbligate a farlo. Per i voli internazionali, la cifra è di 1.780 dollari. Per saperne di più , consultare il sito del DOT.

Bagagli danneggiati: Se vi accorgete che il vostro bagaglio è danneggiato mentre siete ancora in aeroporto, segnalatelo. Secondo il DOT, le compagnie aeree non sono tenute a pagare per i danni causati da un imballaggio inadeguato, né sono responsabili per "determinate categorie di articoli (ad esempio: articoli fragili, elettronica, contanti, articoli deperibili...)".

Sono invece responsabili per i danni alle ruote, alle maniglie e alle cinghie.

Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta nell'agosto 2022 e viene aggiornato periodicamente.

Fonte: edition.cnn.com