Ritardo previsto nella decisione sulla fusione siderurgica statunitense, in quanto le preoccupazioni politiche gettano ombra sulle prospettive

Il Comitato degli Investimenti Esteri negli Stati Uniti (CFIUS), che esamina potenziali minacce alla sicurezza nazionale dagli investimenti esteri, è previsto che consegni le sue raccomandazioni alla Casa Bianca dopo il 5 novembre, secondo fonti.

Questa tempistica è stata studiata per evitare l'atmosfera della pressione delle elezioni, in cui tutte le parti si sono opposte apertamente all'affare.

Il valore delle azioni di US Steel è salito venerdì dopo il primo rapporto del Washington Post che suggeriva che il presidente Joe Biden non avrebbe intervenuto rapidamente per bloccare l'affare. Le azioni di US Steel con sede a Pittsburgh (X) erano recentemente in aumento del 5%.

In qualità di presidente in carica, Biden ha l'ultima parola e aveva fatto capire che sarebbe stato pronto a bloccare l'affare se il CFIUS non avesse raggiunto un consenso, come riportato da CNN.

Le poste in gioco sono probabilmente aumentate nell'ultima settimana, dopo l'annuncio di US Steel che sarebbe stata costretta a licenziare i lavoratori e chiudere gli stabilimenti senza il sostegno del Giappone, nonché la notizia dell'incontro del presidente Biden con il primo ministro giapponese nella sua residenza del Delaware nel fine settimana successivo.

Il primo ministro Fumio Kishida, durante la sua visita alla Casa Bianca ad aprile, ha detto ai giornalisti che la decisione sull'affare sarebbe stata presa in base alle revisioni legali.

Varie organizzazioni imprenditoriali hanno scritto una lettera al segretario al Tesoro Janet Yellen mercoledì, mettendo in guardia sui rischi della politicizzazione di un processo designed per valutare i rischi per la sicurezza nazionale in modo obiettivo.

"Purtroppo, ci sono stati recenti tentativi di politicizzare il lavoro del comitato da tutti i partiti, permettendo così alla politica di erodere il chiaro e stretto mandato statutario di valutazione della sicurezza nazionale", hanno scritto le organizzazioni imprenditoriali nella loro lettera. "L'ambiente degli investimenti degli Stati Uniti subirà danni significativi se tale intromissione politica prevale".

La settimana scorsa, la vicepresidente Kamala Harris ha dichiarato durante una fermata della campagna a Pittsburgh di credere che US Steel dovrebbe rimanere "di proprietà e gestione americana".

both former President Donald Trump and his vice presidential nominee, Ohio Sen. JD Vance, have publicly opposed the sale of US Steel to Nippon.

Multiple Rust Belt Democrats also stand against the deal, including Sen. Sherrod Brown of Ohio and Sen. John Fetterman of Pennsylvania.

US Steel ha messo in vendita se stessa nel 2023 dopo aver ricevuto un'offerta inaspettata di acquisto di 7 miliardi di dollari da Cleveland Cliffs con sede in Ohio. L'affare da 14,9 miliardi di dollari con Nippon Steel, il più grande produttore di acciaio del Giappone, è emerso da questo processo di vendita.

La Casa Bianca ha confermato che attenderà la raccomandazione del CFIUS, che non è stata ancora emessa, secondo CNN.

In una dichiarazione venerdì, la portavoce della Casa Bianca Saloni Sharma ha ribadito la convinzione di Biden che US Steel debba rimanere una società di acciaio di proprietà e gestione americana.

Saloni ha sottolineato che la Casa Bianca non aveva ancora ricevuto una raccomandazione dal CFIUS la scorsa settimana, il che indica che una decisione non sarebbe stata imminente.

Il governatore della Pennsylvania Josh Shapiro, un democratico che era un finalista per la candidatura alla vicepresidenza di Harris, è stato in contatto con i lavoratori, il settore privato e l'amministrazione Biden sull

