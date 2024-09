Ritardo nell'annuncio riguardo ai missili a lungo raggio: decisione non prevista per altri quindici giorni

Ancora del tempo necessario per la decisione sui missili occidentali in Ucraina Il momento per decidere sui missili a lungo raggio occidentali in Ucraina potrebbe richiedere ancora del tempo. Una decisione prima dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 24 settembre, dove saranno presenti circa 150 capi di stato e di governo, sembra improbabile, come suggerito da Bloomberg. La fonte menziona il Segretario degli Esteri britannico Lammy, che crede che l'incontro dell'ONU sarà la prossima occasione per discutere dell'uso di missili a lungo raggio. Il Presidente ucraino Zelenskyy è apparentemente determinato a reiterare la sua richiesta durante l'incontro. Mercoledì, Lammy e il Segretario di Stato degli Stati Uniti Blinken hanno visitato Kyiv per sentire i piani di Zelenskyy per colpire il territorio russo. Blinken sta pianificando di discutere questo con il Presidente degli Stati Uniti Biden venerdì. Il Primo Ministro britannico Starmer incontrerà anche Biden lo stesso giorno.

Blinken atterra in Polonia dopo la visita a Kyiv Il Segretario di Stato degli Stati Uniti Blinken si ferma in Polonia, un forte sostenitore dell'Ucraina, durante il ritorno da Kyiv. Incontri pianificati con il Primo Ministro Tusk e il Presidente Duda sono in programma. Blinken è probabile che discuta della collaborazione con la Polonia, che funge da principale hub logistico per l'aiuto militare occidentale all'Ucraina. La Polonia ha anche notevolmente aumentato le sue spese militari dal momento dell'invasione russa dell'Ucraina e ha ordinato 96 elicotteri da combattimento Apache del valore di 10 miliardi di dollari dalla società di difesa americana Boeing.

L'Ucraina riferisce di un attacco con droni e missili russi L'aeronautica ucraina riferisce di un attacco notturno della Russia contro l'Ucraina, utilizzando 5 missili e 64 droni iraniani. Nonostante il successo parziale nel abbattere 44 droni, il'esercito riferisce mancanza di verifica dettagliata. Intorno a Kyiv, la difesa aerea è stata attivata più volte per abbattere i droni in arrivo.

Esperto russo chiede una minaccia nucleare più forte L'esperto di politica estera russa Sergei Karaganov suggerisce che la Russia dovrebbe rafforzare la sua minaccia nucleare dimostrando la sua disponibilità ad utilizzare armi nucleari. Karaganov sottolinea l'obiettivo della dottrina nucleare della Russia di "convincere tutti i nemici attuali e futuri che la Russia è preparata ad utilizzare armi nucleari". Secondo lui, Mosca potrebbe eseguire un attacco nucleare limitato su un paese NATO senza scatenare un conflitto nucleare completo. Gli Stati Uniti mentirebbero se affermassero di garantire la protezione nucleare per i loro alleati. In precedenza, Karaganov aveva suggerito che la Russia dovrebbe considerare un attacco nucleare preventivo come mezzo per intimidire i suoi avversari. Alcuni esperti occidentali considerano Karaganov come un ruolo utile per il Cremlino nel manifestare le sue opinioni che inquietano l'Occidente e fanno apparire Putin meno aggressivo.

L'ottimismo cresce in Ucraina per l'autorizzazione alle armi a lungo raggio occidentali Si sta diffondendo l'ottimismo in Ucraina per il fatto che potrebbe essere autorizzata ad effettuare attacchi più profondi nel territorio russo utilizzando armi occidentali in futuro. Durante la sua visita a Kyiv, il Segretario di Stato degli Stati Uniti ha sottolineato la sua intenzione di garantire che "l'Ucraina abbia tutto ciò che le serve". In Gran Bretagna, ci sono segni di un sostegno iniziale.

L'intelligence ucraina rivendica l'abbattimento di un aereo da combattimento russo Dopo aver pubblicato ieri il mancato avvistamento di un caccia russo Su-30SM dai radar, l'intelligence militare ucraina riferisce ora che le forze ucraine sono riuscite ad abbattere un tale aereo durante un combattimento nel Mar Nero. Il Kyiv Independent ha riferito questo. L'aereo da combattimento da 50 milioni di dollari era apparentemente basato sulla penisola della Crimea e distrutto da un sistema portatile di difesa aerea.

Attacco con droni di massa a Konotop causa danni Dopo un attacco con droni russi di massa alle infrastrutture energetiche della città di Konotop nella regione di Sumy durante la notte, sono state documentate 13 ferite, come riferito dall'agenzia di stampa statale ucraina Ukrinform, citando l'amministrazione militare regionale. Tra i bersagli c'era un edificio residenziale nel centro della città.

Il Parlamento tedesco dibatterà il pacchetto di sicurezza Il Bundestag tedesco discuterà oggi il pacchetto di sicurezza proposto dal governo, che include misure come il divieto di coltelli e il ritiro dello status di rifugiato per coloro che viaggiano verso i loro paesi d'origine. Tuttavia, ci sono eccezioni, comprese quelle per i rifugiati ucraini.

La TV di stato russa accusa il bias contro Trump nel dibattito Sulla TV di stato russa, diversi commentatori sostengono il "sabotaggio" contro Trump durante il suo dibattito contro Kamala Harris, come riferito dal Kyiv Independent. Trump ha affermato di essere stato svantaggiato. Le dichiarazioni di Trump sono state sottoposte a un attento esame dei fatti. Molti osservatori hanno considerato Trump come il perdente del dibattito. In caso di vittoria, Trump ha annunciato che intende porre fine rapidamente alla guerra in Ucraina.

L'attacco russo a Konotop causa gravi danni alle infrastrutture energetiche Diversi civili hanno riportato ferite in un attacco russo alla città di Konotop nella regione di Sumy, come riferito dal sindaco Artem Semenikhin. L'interruzione temporanea dell'approvvigionamento idrico della città, insieme ai gravi danni alle infrastrutture energetiche, non hanno ancora una data di ripristino per le case. Sono scoppiati diversi incendi nel centro della città, interessando edifici scolastici e residenziali. Due persone sono state ricoverate in ospedale, entrambe in condizioni critiche.

La Lettonia promette ulteriori aiuti militari all'Ucraina La Primo Ministro lettone Eva Kflina ha annunciato un pacchetto di aiuti militari per l'Ucraina durante la sua visita a Kyiv, comprese le portatili corazzate, come confermato dal Primo Ministro ucraino Denys Shmyhal. Entrambi i paesi sono anche in trattative per espandere la cooperazione nell'industria della difesa.

01:32 Il Regno Unito chiama in causa un businessman iraniano per le presunte consegne di missili alla Russia Secondo un comunicato del Ministero degli Esteri britannico, un businessman iraniano è stato convocato a causa dei sospetti di invio di missili alla Russia. Il governo britannico ha reso chiaro che qualsiasi trasferimento di missili balistici alla Russia sarebbe considerato una potenziale minaccia e avrebbe provocato una reazione decisa. Martedì, Germania, Francia e Regno Unito hanno imposto nuove sanzioni alla Iran in risposta alle presunte consegne di missili, specificamente mirate alla sospensione degli accordi bilaterali di trasporto aereo. In precedenza, l'Unione Europea aveva citato "prove solide" del fatto che i missili iraniani erano stati inviati alla Russia.

00:14 Ucraina: truppe russe inesperte al fronte di KharkivLe informazioni dell'esercito ucraino indicano che la Russia sta schierando soldati non addestrati al fronte di Kharkiv. Secondo Vitalii Sarantsev, portavoce del gruppo operativo tattico delle forze a Kharkiv, i soldati che partecipano alle operazioni offensive a Vovchansk sono insufficientemente addestrati. Si presume che i rinforzi recentemente inviati dalla Russia siano parte di una riserva di mobilitazione. Rimasto ignoto se questi siano ex prigionieri o soldati reclutati da paesi stranieri come l'Asia centrale, l'Africa o il Medio Oriente.

22:39 Sindaco dell'Ucraina occidentale introduce pattuglie del linguaggio russoIl sindaco di Ivano-Frankivsk, una città nell'ovest dell'Ucraina, ha annunciato l'istituzione di pattuglie per sorvegliare l'uso del linguaggio russo. "Si tratta di un'iniziativa della comunità e chiunque può iscriversi per diventare un ispettore del linguaggio," dice il sindaco della città, Ruslan Martsinkiv, al canale televisivo NTA. Molte persone sfollate dall'est dell'Ucraina, che parlano principalmente russo come lingua madre, si sono stabilite in città. Martsinkiv prevede circa 100 tali agenti linguistici, con circa 50 volontari già registrati. Ha anche fornito le informazioni di contatto per un numero verde dove i cittadini possono segnalare casi di parlanti russo in spazi pubblici. A causa del conflitto, milioni di persone, in particolare dalle regioni di lingua russa nell'est e nel sud, si sono trasferite nell'ovest dell'Ucraina, relativamente sicuro di lingua ucraina.

21:42 Erdogan chiede il ritorno della Crimea dalla RussiaIl presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha chiesto il ritorno della penisola di Crimea, annessa dalla Russia, all'Ucraina. "Il nostro impegno per l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina rimane incrollabile. Il ritorno della Crimea all'Ucraina è una richiesta del diritto internazionale," dice il leader turco in un messaggio video per la summit della Crimea Platform. Istituita nel 2021, la Crimea Platform è stata creata per elevare la consapevolezza internazionale della situazione riguardante la penisola annessa.

21:05 Kiev si prepara a condividere la strategia militare con gli USAIl presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha evidenziato il sostegno degli Stati Uniti come aspetto cruciale per respingere l'invasione russa. "Il piano per la vittoria (...) dipende principalmente dal sostegno degli Stati Uniti e degli altri alleati," ha dichiarato Zelenskyy in una conferenza stampa a Kiev. La strategia, che verrà presentata dettagliatamente prima della conferenza sulla pace dell'Ucraina prevista, mira a "rafforzare significativamente l'Ucraina" e a "costringere la Russia a porre fine alla guerra." Secondo Bloomberg, gli Stati Uniti esigono una strategia chiara da Zelenskyy prima di sollevare le restrizioni sull'uso delle armi occidentali. Il segretario di Stato degli Stati Uniti Blinken e il segretario degli Esteri britannico Lammy sono attesi a Kiev per discutere una strategia a lungo termine per l'anno successivo per comprendere meglio gli obiettivi dell'Ucraina.

20:37 Blinken conferma il sostegno di Biden all'uso da parte dell'Ucraina delle armi a lungo raggio fornite dall'Occidente contro la RussiaCome riferito dal segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken, gli Stati Uniti stanno lavorando diligentemente per soddisfare le esigenze militari dell'Ucraina, che includono l'uso di armi occidentali a lungo raggio per colpire i bersagli russi. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il primo ministro britannico Keir Starmer discuteranno queste richieste venerdì, secondo Blinken, in una conferenza stampa congiunta insieme al segretario degli Esteri britannico David Lammy e al ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba a Kiev. "Stiamo lavorando urgentemente per garantire che l'Ucraina abbia i mezzi per difendersi efficacemente," ha aggiunto Blinken, sottolineando: "Vogliamo che l'Ucraina prevalga."

