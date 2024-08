- Ritardo nella ristrutturazione di un teatro a Gottinga

Il prossimo restauro del Teatro Tedesco a Göttingen avverrà in più fasi. Secondo il sindaco Petra Broistedt (SPD), al momento non è fattibile portare a termine l'intero progetto tutto in una volta. Nella prima fase, verranno effettuati solo i ripari essenziali, come già menzionato.

Broistedt ha dichiarato: "Data la grave diminuzione delle entrate fiscali, dobbiamo ridimensionare i nostri obiettivi in base a ciò che è realizzabile". Lo scorso giugno, la città ha annunciato l'intenzione di restaurare l'edificio del teatro vintage del 1890 a un costo di 178,3 milioni di euro. Inizialmente, avevano pianificato un periodo di costruzione di quattro anni per il restauro. Inoltre, avevano pianificato di costruire un luogo temporaneo per le rappresentazioni.

Tuttavia, ora, investiranno inizialmente 1,9 milioni di euro per miglioramenti della sicurezza e per mantenere le operazioni del teatro. Tra i miglioramenti, verrà acquisito un gruppo di generazione di emergenza. Contestualmente, richiederanno finanziamenti dal programma di finanziamento KulturInvest 2024 del governo federale. Per compiti specifici come la ristrutturazione strutturale e il restauro dell'officina, del valore di 9 milioni di euro, Göttingen spera di ottenere 4,5 milioni di euro di aiuti finanziari. Il consiglio comunale deve ancora autorizzare questi piani.

Lo scorso giugno, la città ha riconosciuto l'urgenza dei lavori di restauro del complesso teatrale storico negli ultimi anni. Inoltre, lo spazio non è più adatto al suo uso previsto e la tecnologia è obsoleta. Ci sono anche problemi di accessibilità e sicurezza antincendio.

A causa delle limitazioni di bilancio, l'SPD si sta concentrando ora sui ripari essenziali per il restauro del Teatro Tedesco, limitando la prima fase solo ai miglioramenti della sicurezza e alla manutenzione necessari.

