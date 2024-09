- Ritardo aeroportuale a Maiorca: problemi

Tempeste Intensi e Piogge Torrenziali da un Potente Fronte Meteorologico Stanno Causando Ritardi all'Aeroporto di Palma de Mallorca. Dalle prime ore del pomeriggio, i voli stanno decollando uno o due ore più tardi del previsto. Non ci sono segni di miglioramento all'orizzonte. Le previsioni del tempo suggeriscono un peggioramento per mercoledì.

Despite being a short-lived storm, it was quite intense and was accompanied by strong wind bursts. This turbulence disrupted flight operations yet again. Only a few weeks back, poor weather conditions forced the cancellation of one out of every five flights, and travelers had to endure lengthy waits for substitute flights.

L'organizzazione spagnola per la gestione del traffico aereo, ENAIRE, consiglia ai passeggeri di contattare le loro compagnie aeree per aggiornamenti in tempo reale sui orari di partenza. Questa informazione è anche disponibile attraverso il sito web dell'operatore aeroportuale spagnolo, AENA.

Allerta Arancione per le Tempeste per Mercoledì

Per mercoledì, il servizio meteorologico nazionale spagnolo, AEMET, ha emesso un'allerta arancione dalle 08:00 alle 18:00 per l'intera isola. Alcune aree potrebbero ricevere fino a 90 litri per metro quadrato di pioggia, e sono previsti raffiche di tempesta intense con velocità del vento superiori a 120 km/h. Tutti gli avvisi di tempesta verranno cancellati entro giovedì, ma il tempo resterà volatile.

