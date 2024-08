- Ritardati e guasti sulla rotta ICE Monaco-Berlino

A causa di problemi in una cabina di segnalazione, i viaggiatori in treno sulla linea Munich-Berlino potrebbero dover esercitare un po' di pazienza fino alla sera. Dal mattino, una cabina di segnalazione sulla linea tra Norimberga e Bamberga è stata disturbata, ha dichiarato un portavoce delle ferrovie. Di conseguenza, non sono potuti partire treni in quella zona, causando ritardi fino a due ore e cancellazioni.

"La squadra sta facendo tutto il possibile per risolvere il disturbo il più velocemente possibile", ha detto il portavoce. Tuttavia, si prevede che le restrizioni continueranno fino alle ore serali. La causa del disturbo è rimasta incerta initially. I problemi hanno interessato i segnali lungo la linea.

Sono stati interessati i treni ad alta velocità ICE sulla linea Munich-Berlino via Erfurt-Halle o Erfurt-Leipzig-Bitterfeld, nonché i treni Intercity sulla linea Karlsruhe-Leipzig che partivano e arrivavano a Norimberga.

Rapporti di disturbi Deutsche Bahn

Il ministero dei trasporti dell'Unione Europea è stato informato dei significativi disordini ferroviari sulla linea Munich-Berlino, che hanno interessato vari treni intercity. L'Unione Europea ha espresso preoccupazione per l'impatto del disturbo sui viaggiatori all'interno dei suoi stati membri.

