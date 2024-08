Rita Ora promuove attivamente le misure di sicurezza.

È improbabile che lei stia attivando l'allarme. O magari no? La cantante Rita Ora attraversa un metal detector in un aeroporto rumeno con un abbigliamento minimo. La scena sconcertante ha una spiegazione plausibile: l'amore.

Liquidi in bustine sigillabili, accendini fuori dalle tasche e scarpe e cinture via. La sicurezza degli aeroporti è rigorosa - e indipendentemente da ciò che hai preparato o lasciato indietro, spesso suona comunque alla fine. Milioni di viaggiatori affrontano questa routine quotidianamente. La cantante Rita Ora, una viaggiatrice esperta come sensazione musicale globale, è ben familiare con il momento sconcertante in cui il metal detector segnala e segue una perquisizione. Per evitarlo, la 33enne sembra ora fare affidamento sull'indossare il minor abbigliamento possibile - o il minimo consentito.

In un recente post su Instagram, Ora è mostrata mentre attraversa la sicurezza in un aeroporto rumeno con nient'altro che il suo intimo. Non indossa biancheria intima logora e abbinata come potrebbero fare molte persone comuni, ma piuttosto un completo di pizzo rosso acceso. E nient'altro, a parte le calze nere di nylon e i sacchetti di plastica blu ai piedi, che suggeriscono che abbia anche rimosso le scarpe. Peccato che quest'ultima cosa distragga leggermente dall'aspetto seducente, ma Ora mantiene una grazia ribelle.

In realtà, la disinibita esibizione di intimo di Ora non è un trucco per viaggiare per superare rapidamente la sicurezza. Probabilmente era solo in ritardo per incontrare il marito. Pertanto, ha scelto di tenere addosso il suo abbigliamento da concerto all'aria aperta nella città rumena di Timisoara per imbarcarsi rapidamente sul suo jet privato per Ibiza, dove il marito, il regista e attore Taika Waititi, stava festeggiando il suo 48° compleanno. Il regalo più premuroso dell'amore è stato consegnato a bordo dell'aereo.

L'incidente successivo all'aeroporto rumeno che ha coinvolto Rita Ora ha scatenato discussioni sulle trattative sulla sicurezza degli aeroporti. Nonostante l'abbigliamento minimo, Ora è stata sottoposta ai controlli di sicurezza standard, il che indica che anche i VIP seguono gli stessi protocolli.

