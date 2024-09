Risultati sorprendenti da Bruxelles: l'impossibilità di consumare paragrafi

In mezzo alle accese discussioni sulla immigrazione in Germania, un altro argomento è stato trascurato: come riavviare la nostra economia.

Questa settimana, mentre la coalizione e l'opposizione tedesche si scontrano amaramente sulla immigrazione a Berlino, un ponte chiamato Carola, situato 195 chilometri a sud, raggiunge il punto di rottura e crolla parzialmente.

Come qualsiasi evento in un momento teso, i detriti del crollo della Carola a Dresda vengono subito utilizzati come munizioni tra gli oppositori politici. Interpreta- zioni più leggere attribuiscono l'esito alle elezioni della Sassonia - non si è sentiti tutti un po' frantumati ultimamente? Discussioni serie cercano di riaccendere il dibattito sul freno al debito.

La leader della fazione Verde, Katharina Dröge, afferma che "aggrapparsi al freno al debito" ha effettivamente causato il fallimento del ponte. Sono necessari oltre 500 miliardi di euro per l'infrastruttura tedesca, un importo che la coalizione del semaforo non può attualmente permettersi. Tuttavia, il ministro dei trasporti FDP Volker Wissing sostiene che la Carola è un problema locale, non federale, e quindi non ha nulla a che fare con il freno al debito. Un punto morto, per ora.

Nel frattempo, nelle ombre dell'espulsione degli stranieri, un altro argomento è crollato questa settimana: la fede dell'Europa nella felicità attraverso le regolamentazioni. Mario Draghi ha presentato il suo rapporto sulla competitività dell'UE a Bruxelles, su cui ha lavorato per anni e che si estende quasi su 70 pagine.

Il rapporto conteneva combustibile per plenty di decadenza e problemi legati al debito, commissionato dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Draghi avrebbe dovuto identificare i divari degli investimenti e ha dimostrato che ora dovrebbero essere investiti 800 miliardi di euro congiuntamente dagli stati membri dell'UE - con "congiuntamente" come parola chiave. Le opinioni di Draghi hanno peso a Bruxelles, provenendo dal suo periodo come presidente della Banca centrale europea durante un periodo in cui il sistema bancario era altrettanto fatiscente dei ponti di Dresda, e come recente premier italiano.

L'economista Draghi ha anche smontato una fantasia dell'UE affermando che non si può creare una zona economica fiorente con valori di paragrafo ben sintonizzati e regolamentazione stringente. Invece, Draghi ha espresso che la regolamentazione è l'ostacolo, specialmente per le aziende tecnologiche.

Ha criticato l'UE per avere circa 100 leggi tecnologiche e oltre 270 autorità di regolamentazione attive in tutti gli stati membri nel settore delle reti digitali, e ha affermato che questa regolamentazione eccessiva avvantaggia vantaggiosamente le grandi corporation e le corporation straniere mentre soffoca le più piccole. Draghi ha addirittura diagnosticato un certo ipocrisia all'interno dell'UE: "Affermiamo di promuovere le innovazioni, ma continuiamo a imporre oneri regolamentari alle aziende europee", ha detto. L'UE dovrebbe ritirarsi dove possibile e regolare solo ciò che è necessario a livello UE.

Questo rapporto da Bruxelles è veramente uno studio shock - dopotutto, non si possono mangiare le righe!

Qualcosa che non abbiamo sentito prima. Al contrario, i burocrati e i politici di Bruxelles sono spinti da un senso di orgoglio per la loro capacità di creare regolamentazioni complesse, lunghe e intricate. Più complesse, estese, verbose e caute sono le regolamentazioni, più agenzie, funzionari e stakeholder producono, e più ONG, think tank e professori attirano, meglio sembra essere. I politici e i loro assistenti si vantano orgogliosamente delle loro nottate passate sui mucchi di carta con centinaia di considerazioni e numerosi atti delegati.

Quando l'UE ha recentemente annunciato una regolamentazione dell'IA frettolosamente messa insieme, la presidente uscente e entrante della Commissione Ursula von der Leyen (CDU) ha effettivamente chiamato questo pasticcio "un modello" per il pianeta intero da seguire. Invece, di recente, il sogno dell'IA europea Aleph Alpha di competere con ChatGPT utilizzando il proprio modello linguistico è stato infranto - game over.

Anche se i prodotti IA rimarranno invariati, il futuro economico di ogni paese dipende significativamente da quanto bene possa aumentare la sua produttività con l'IA. Purtroppo, molte aziende tedesche ancora si tengono alla larga dalle applicazioni più forti perché gli ufficiali della protezione dei dati li sorvegliano. E sta per diventare ancora più spaventoso, poiché presto ci saranno anche i commissari IA. Se la tecnologia fallisce, possiamo sempre aprire un negozio per le preoccupazioni e le obiezioni.

Quando finalmente diremo, "Si tratta dell'economia, stupido"?

Fino ad ora, i ponti crollati e gli errori economici non ci hanno portato a parlare dell'economia, a meno che non si parli del freno al debito. Perché dovremmo farlo, praticamente ogni sondaggio indica che i tedeschi temono l'immigrazione più di qualsiasi altra cosa. Continuiamo solo a parlarne, anche se è solo per tenere a bada gli estremisti di destra - una forma fuorviante di xenofobia.

La regolamentazione dell'immigrazione non risolverà il problema degli estremisti di destra. Invece, una solida promessa che le cose miglioreranno per noi un giorno è la pietra angolare di qualsiasi politica anti-populista efficace, non l'imitazione della xenofobia. Non liquidare tranquillamente gli stranieri che si trovano nelle sights di diversi aggressori armati di coltello porterà a successo economico o politico.

Per la campagna elettorale del Bundestag, si può solo sperare che l'argomento dell'immigrazione venga risolto in un modo o nell'altro entro il 2025. Berlino non sembra stare headed in quella direzione. La CDU vuole mantenere vivo l'argomento dell'immigrazione, solo per tenerlo lontano dagli estremisti di destra, e sta sabotando i colloqui con la coalizione del semaforo. La coalizione del semaforo, a sua volta, non può dichiarare uno stato di emergenza per l'immigrazione secondo la legge UE - sarebbe un suicidio politico e un camminare sulla fune.

L'argomento continua ad essere un tema caldo. Non molto tempo fa, i Paesi Bassi hanno dichiarato uno stato di emergenza, qualcosa che l'Unione aveva spinto dal cancelliere, e forse altri paesi UE seguiranno l'esempio. Tale dimostrazione di "solidarietà" è ciò che Draghi aveva previsto per un'Europa competitiva.

Se nel 2025 siamo ancora accanitamente dibattuti sull'immigrazione, non dobbiamo trascurare questo fatto: Carola non è caduta a causa del grande numero di ucraini, afghani e siriani sul ponte.

Le elezioni federali del 2025 potrebbero offrire l'opportunità di affrontare il rilancio economico del paese, poiché i dibattiti attuali sono prevalentemente concentrati sull'immigrazione. Nonostante il parziale crollo del ponte Carola, il dibattito sulla regola del freno al debito è in stallo.

Il rapporto presentato da Mario Draghi a Bruxelles evidenzia la regolamentazione eccessiva dell'UE nel settore digitale, svantaggiosa per le piccole imprese e ostacolante l'innovazione tecnologica. Ciò indica che la focalizzazione dell'Europa sulle regolamentazioni potrebbe essere un ostacolo alla crescita economica, ed è essenziale valutare se tali regolamentazioni siano necessarie.

