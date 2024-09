Risultati non pubblicati indicano una maggiore domanda di transizioni di identità di genere di quanto previsto dalle autorità federali

A seguito dell'entrata in vigore della Legge sulla Autodeterminazione, sembra che un numero maggiore di persone stia optando per modificare il proprio genere rispetto a quanto previsto dal governo federale. Entro la fine di agosto, circa 15.000 individui in tutta la Germania avevano presentato tali richieste, come riportato da "Der Spiegel" venerdì. Inizialmente, la coalizione che ha sostenuto la legge aveva previsto circa 4.000 casi all'anno nel progetto di legge.

La Legge sulla Autodeterminazione è stata approvata dal Bundesrat a maggio, concedendo agli adulti che si identificano come transgender, intersessuali o non binari di modificare il proprio genere con una semplice dichiarazione presso l'ufficio comunale di stato civile. La legge entrerà in vigore il 1° novembre 2024, ma coloro che sono interessati possono già registrarsi presso gli uffici comunali di stato civile a partire dal 1° agosto. A seguire, c'è un periodo di attesa di tre mesi prima che il genere possa essere ufficialmente aggiornato.

Per questa analisi dei dati, "Der Spiegel" ha ottenuto i numeri da 53 comuni principalmente scelti a caso. Il campione includeva comunità rurali, piccole e grandi città sia dell'Est che dell'Ovest della Germania. I dati sono stati quindi regolati per riflettere la distribuzione della popolazione tedesca.

Secondo i dati, ci sono in media 1,8 richieste di modifica del genere ogni 10.000 residenti in Germania. Le aree urbane più grandi mostrano un tasso superiore alla media, con circa 2,5 richieste. Le città più piccole e i sobborghi presentano tassi simili alla media nazionale, con circa 1,8 richieste ogni 10.000 residenti. Nelle aree rurali, si può aspettare una media di 0,9 richieste ogni 10.000 residenti. Non sono state osservate significative differenze tra Est e Ovest della Germania.

Coloro che scelgono di modificare il proprio genere devono anche scegliere un nuovo nome se il nome originale non corrisponde alla loro nuova identità. "Der Spiegel" riferisce che circa il 97% delle persone che si sono registrate finora intende apportare questa modifica. I minori rappresentano circa il 5% delle richieste presentate finora.

Nonostante le stime del governo federale, la responsabilità per l'attuazione di questo cambiamento ricade principalmente sugli uffici comunali di stato civile, come previsto dalla Legge sulla Autodeterminazione.

