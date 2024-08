- Ristorante completamente bruciato, danni costosi di 250.000 euro

Un incendio in un esercizio di ristorazione a Ravensburg ha causato danni per circa 250.000 euro. Al momento dell'arrivo delle squadre di gestione della crisi e dei soccorsi, all'alba, l'edificio era già completamente avvolto dalle fiamme, come hanno riferito le autorità. L'intera struttura è stata distrutta dalle fiamme. Per fortuna, non ci sono state vittime. La causa dell'incendio all'interno dell'edificio, che fungeva da ristorante e servizio di catering, è ancora da determinare.

Le fiamme hanno completamente distrutto l'edificio, rendendo impossibile salvare qualsiasi parte della struttura. Nonostante l'intensità dell'incendio, i tempestivi sforzi delle squadre di gestione della crisi e dei soccorsi hanno impedito qualsiasi vittima.

