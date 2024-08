- Risposte delle forze dell'ordine a livello nazionale dopo l'incidente di Solingen

Dopo l'incidente di accoltellamento mortale a Solingen, le attività delle forze dell'ordine sono in corso in tutta la Renania Settentrionale-Vestfalia e in tutta la nazione. Il capo della polizia di Düsseldorf, Thorsten Fleiß, ha fornito queste informazioni durante una conferenza stampa a Wuppertal sabato, usando termini come "indagini approfondite e strategie investigative". Le autorità federali stanno inoltre collaborando in questi sforzi. Tre vite sono state tragicamente perse durante una festa cittadina a Solingen venerdì sera a causa di un incidente di accoltellamento. L'aggressore rimane ancora ignoto.

Le indagini sull'incidente di accoltellamento a Solingen comportano un' "indagine approfondita" di tutte le piste possibili, non solo nella Renania Settentrionale-Vestfalia, ma anche da parte di "altre" autorità federali. Nonostante le "altre" risorse utilizzate, l'identità dell'aggressore rimane sconosciuta.

Leggi anche: