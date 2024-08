Conosciuto come Christoph Daum in questo contesto. - Risposte alla scomparsa del famoso allenatore

Al momento del trapasso di Christoph Daum (1953-2024), il mondo del calcio piange la perdita di una figura carismatica e controversa

La comunità del calcio si congeda da una delle sue personalità più vivaci e discusse dopo la morte di Christoph Daum lo scorso sabato. Alla età di 70 anni, il leggendario allenatore, che ha guidato diverse squadre della Bundesliga e di tutta Europa, ha perso la sua lunga battaglia contro il cancro. Di seguito una raccolta delle prime reazioni al suo triste addio.

"Viveva e respirava calcio"

Il presidente della Federazione calcistica tedesca (DFB), Bernd Neuendorf (63), ha reso omaggio alla sua legacy in una dichiarazione ufficiale, affermando: "Daum ha influenzato profondamente il calcio tedesco. Un visionario del gioco moderno, è rimasto appassionatamente positivo verso il calcio fino al suo ultimo respiro. Ho recentemente assistito al suo amore incondizionato per il calcio durante un incontro personale, mesi prima della sua scomparsa."

Uli Hoeneß rende omaggio

Anche l'ex rivale di Daum, Uli Hoeneß (72) - noto per aver scatenato lo "scandalo della cocaina" che coinvolse Daum e l'allenatore del Bayer Leverkusen - ha reso un toccante e conciliante omaggio: "Daum non si è mai tirato indietro dalle controversie, ma abbiamo risolto le nostre differenze decenni fa. La sua coraggiosa lotta contro la malattia e il suo approccio aperto all'argomento hanno ispirato molte persone che lottano contro la stessa malattia. Anche se non è riuscito a vincere la sua ultima battaglia, il calcio tedesco lo ricorderà come un atleta indomito - per le sue squadre, i suoi club e oltre."

Il compagno di lunga data di Christoph Daum, Reiner Calmund (75), ha espresso il suo dolore durante la trasmissione "Sport1 Doppelpass": "Sono ovviamente addolorato, anche se sapevamo che il suo tempo era limitato. La nostra relazione è stata molto stretta negli ultimi sei mesi. Quando ha compiuto 70 anni, abbiamo festeggiato a Colonia. Sono particolarmente orgoglioso del fatto che la riconciliazione tra Daum e Uli Hoeneß, di cui ho fatto parte, sia stata un successo."

Rudi Völler: "Daum era avanti ai suoi tempi"

Il direttore dello sport della DFB, Rudi Völler (64) - che ha lavorato con Daum al Bayer Leverkusen - ha espresso le sue condoglianze: "Christoph Daum era avanti ai suoi tempi ai tempi d'oro. Provocava controversie e divisioni, ma il suo successo era sempre il risultato di un impegno estremo e di una passione senza limiti. Ho imparato molte lezioni preziose da lui durante i miei primi anni al Bayer 04 Leverkusen, che mi sono rimaste per tutta la vita professionale. Christoph era in grado di ispirare le persone, accendere la loro passione, riunirle around a common goal, and lead them there." Come molti altri colleghi di Daum, Völler ha anche elogiato come, negli ultimi anni, "ha affrontato pubblicamente la sua grave malattia per incoraggiare gli altri."

Several clubs where Christoph Daum served as their head coach also issued condolences. Notably, VfB Stuttgart, which he led to the German championship in 1992. Club President Dietmar Allgaier (58) said: "The VfB owes a substantial debt to Christoph Daum, primarily for his remarkable coaching prowess, which culminated in the German championship in 1992. Even after his retirement, he maintained a close relationship with our club. We shall forever honor Christoph Daum's memory."

Ex-club Fenerbahçe Istanbul extends condolences to Daum's family.

Christoph Daum's former club, Fenerbahçe Istanbul - with which he worked from 1994 to 1996 - released a statement of sorrow through their social media platforms. Alongside a photo of Daum at the Turkish club's stadium, it read: "With profound sadness, we have learned of our ex-coach Christoph Daum's untimely demise. Our condolences extend to the Daum family, their kin, and our own community."

